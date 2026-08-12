紐約等3州提供無證客大學學費、福利 司法部提控

司法部起訴紐約等三個州，認為向非公民提供州內學費和其他經濟援助違憲。(路透)

紐約州、康乃狄克州(Connecticut)和佛蒙特州(Vermont)三個州因為向無證移民提供州內大學學費，以及獎學金和助學貸款，遭到聯邦司法部 (DOJ)起訴。紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)反駁表示，所有紐約州高中畢業生都應該有機會在本州接受高等教育，相關州法將得到維護。

司法部在10日提交給紐約北區聯邦法院的訴訟中，質疑紐約州向無證居民提供州內學費和其他經濟援助的法律，認為這些法律違憲地歧視美國公民，使他們無法享受同樣的學費減免或獎學金；認為這些州法鼓勵非法移民 ；還給予非法移民連美國公民都享受不到的福利，比如經濟援助和獎學金，所有這些都與聯邦法律直接衝突。在對這三州的訴訟中，聯邦政府尋求禁止執行這三州的相關法律。

「這是一個簡單的聯邦法律問題：大學不能向非法移民提供不向美國公民提供的各種福利」，司法部助理部長舒梅特(Brett A. Shumate)在一份聲明中表示，「司法部絕不容忍美國學生在自己的國家被當作二等公民對待」。

紐約州長霍楚的發言人泰珀(Gordon Tepper)在聲明中表示，紐約州官員正在審查這起訴訟。泰珀說，「我們相信紐約州的法規合法有效，並將得到維護。州長認為，所有紐約州高中畢業生都應該有機會在本州接受高等教育，這符合法律規定」。

泰玻還表示，在某些情況下，即使沒有合法移民身分，曾在紐約州高中或同等教育機構就讀的學生也可以享受紐約州立大學和紐約市立大學的州內學費標準，並獲得州政府提供的經濟資助。

根據2019年通過的由時任州參議員佩拉爾塔(Jose Peralta)提出的「紐約州夢想法案」，學生只要滿足特定條件，例如在紐約州高中或同等教育機構就讀至少兩年、獲得畢業證書並提交一份聲明，表明他們正在尋求合法化移民身分，無論其移民身分如何，都有資格獲得州政府提供的經濟資助。