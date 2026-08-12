川普繞彎限制出生公民權 ACLU要聯邦法官擋下

美國公民 自由聯盟(ACLU)等團體11日提交法庭文件，要求聯邦法官擋下川普 總統6日發布執行的兩項最新限制出生公民權行政命令。

這些團體之前已成功阻止川普單方面重新定義出生公民權。他們在提交新罕布夏州康科德(Concord)聯邦法院的文件中指稱，最高法院6月30日已裁決，川普去年上任後發布終止非美國公民或非合法永久居民子女出生公民權的行政命令，違反憲法第十四修正案；川普最新行政命令試圖規避該裁決禁令。

ACLU等團體要求主審法官澄清，川普最新命令不會威脅到最高法院禁令所保護的兒童公民身分。訴狀寫道：「儘管最高法院已作出明確指示，總統仍繼續聲稱自己有權決定剝奪哪些兒童的公民身分。法院應強調，政府不得透過任何行政命令或其他類似有缺陷的行政權力主張，剝奪特定群體成員的公民身分，包括出生公民權在內。」

訴狀還寫道：「如果總統發布100項命令，試圖為神聖的公民權條款創造新的例外，那麼所有100項命令都將同樣非法。」

路透及獨立報(the Independent)報導，這場最新法律戰可能在最高法院引發另一回合有關出生公民權的挑戰。

對此，白宮發言人回應表示，「川普政府始終遵守法院命令。自最高法院近期裁決以來，總統採取的所有行動均符合法院判決和分析。」

限制出生公民權是川普打擊移民政策首要目標之一。川普8月6日發布的最新行政命令主要針對「生育旅遊」，亦即女性來美生育子女，以便子女自動獲得公民身分。此外，最新行政命令規定，若父母在美為外國政府工作、透過詐欺手段獲得公民身分或被列為「敵僑」，子女將被剝奪公民身分。

「川普總統可能不喜歡出生公民權是憲法權利的這個事實，但他喜不喜歡無關緊要，」ACLU移民權利計畫副主任沃弗西(Cody Wofsy)聲明指出，「這種非法且殘忍侵犯兒童公民權的行為，早就應該停止了。」