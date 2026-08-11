CNN：伊戰恐拖垮期中選舉 川普淪當年卡特處境

已故前總統卡特（左）曾因美國在伊朗的人質和石油問題，成為執政重大危機，並重創大選。川普總統（右）現在面臨的局勢，與當年卡特頗為相像。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)9日分析，1979年到1980年之間，52名美國公民在德黑蘭遭到扣留，危機持續444天，美國大選受到重大影響，相隔46年後的現在，人質變成做為全球石油出口要道的荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，伊朗 當局再次握有對美國大選季的施壓槓桿，美國選民因為經濟問題而對川普 總統不滿，就像當年總統卡特的處境一樣。

報導指出，川普在伊朗問題上讓自己陷入從卡特(Jimmy Carter)以來歷任美國總統面臨過的最脆弱處境。

美國汽車協會(AAA)統計，全國平均汽油價格重新回到每加侖4元以上。選民對物價高漲感到憤怒，也在住房、醫療開銷趨勢底下掙扎。

報導指出，川普政府官員一再強調，荷莫茲海峽一旦重新開放，經濟負擔可望減輕。然而，矛盾的是，這些言論可能只會助長伊朗的談判籌碼。

德黑蘭提出更強硬要求，包括美軍終止海上封鎖並撤出中東地區，伊朗還要求美國賠償戰爭損失、解除制裁，但這些條件都不是川普可以接受的。

如果川普失去耐心而再次發動攻擊，等於是加碼押注於一場極不受歡迎的衝突，經濟反彈恐將升高。

川普正在等待奪回主導權的時機。他在9日對Axios新聞網站報導說：「我們正在低調處理。」

川普表示，現在只是跟伊朗進行「半正式談判」(semi-negotiating)。

白宮認為目前經濟蓬勃發展，但7日公布的官方數據顯示，美國7月減少了2萬3000個工作機會，這對白宮、共和黨連任選舉以及處於失業狀態的美國人來說都是一大打擊。

白宮國家經濟會議主席哈塞特(Kevin Hassett)接受CNN訪問時說，從整體經濟角度來看，美國經濟表現欣欣向榮，上個月就業降低反映了世界盃(World Cup)賽事帶來的臨時工作結束以及教師7月休假。他說，經濟正在創造高品質就業機會，物價已經回穩。

CNN分析，精準調整經濟訊息是最棘手的政治運作之一，2008年共和黨總統候選人馬侃(John McCain)曾經敗在這點，2010年歐巴馬任內的期中選舉 、2024年拜登與賀錦麗爭取連任選舉也都因此失利。

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美國選民因為經濟問題而對川普總統不滿。（美聯社）