美戰略石油儲備 1983年來首跌破3億桶 川普釋油命令後會再減

美伊戰爭僵持，使美國的戰備儲油自1983年以來首度低於三億桶，在完成川普總統釋油命令後，還會再減。圖為位於德州的煉油廠。（路透）

受美國與伊朗開戰衝擊，美國戰略石油 儲備(Strategic Petroleum Reserve，SPR)原油庫存跌破3億桶，是1983年1月以來最低水平，引發外界對美國石油儲備是否即將耗盡的質疑。

綜合財經頻道CNBC等報導，能源部10日公布，截至8月7日這星期，美國SPR減少約610萬桶降至2.983億桶，跌破3億桶關口，是1983年1月以來最低水平，接近1982年4月創下的2.7億桶最低紀錄。

在2月28日美國與以色列 襲擊伊朗前，美國SPR規模約為4.15億桶，在伊朗封鎖石油輸出重要海上航道荷莫茲海峽作為報復後，川普 總統3月下令釋出1.72億桶石油。

釋出石油是屬於國際能源署(IEA)成員國協調行動之一，當時宣布聯合投放總計4億桶平抑油價，創下IEA成立以來規模最大的集體釋出戰略石油儲備紀錄。

美國是在1975年開始建立SPR，能源部發言人7月曾表示，SPR所需的最低石油儲量約為7000萬桶。

SPR庫存持續減少，引發外界質疑美國石油儲備是否即將耗盡。不過歐巴馬時代的國務院國際能源事務特使戈德溫(David Goldwyn)說毋須擔心，甚至認為目前的儲量，在必要時仍可再次釋出。

戈德溫向CNBC說，他並不擔心SPR的穩定性，也不擔心是否有能力在必要時再次釋放儲備。

數字顯示，美以襲擊伊朗前，美國SPR約為4.15億桶，釋出川普命令的所有1.72億桶後會降至2.43億桶。

但值得注意的是，「政府稽核處」(Government Accountability Office)5月曾發表報告指出，由於基礎設施老化，SPR運作能力面臨風險，截至2025年12月，超過25%庫存「由於設施老化及儲罐關閉等原因無法提取」，至少有1.03億桶石油無法使用。

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