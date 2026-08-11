我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大反轉 網紅遭陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

傅崐萁未現身協商 韓國瑜批病態「把我們當猴子耍」

美戰略石油儲備 1983年來首跌破3億桶 川普釋油命令後會再減

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美伊戰爭僵持，使美國的戰備儲油自1983年以來首度低於三億桶，在完成川普總統釋油...
美伊戰爭僵持，使美國的戰備儲油自1983年以來首度低於三億桶，在完成川普總統釋油命令後，還會再減。圖為位於德州的煉油廠。（路透）

受美國與伊朗開戰衝擊，美國戰略石油儲備(Strategic Petroleum Reserve，SPR)原油庫存跌破3億桶，是1983年1月以來最低水平，引發外界對美國石油儲備是否即將耗盡的質疑。

綜合財經頻道CNBC等報導，能源部10日公布，截至8月7日這星期，美國SPR減少約610萬桶降至2.983億桶，跌破3億桶關口，是1983年1月以來最低水平，接近1982年4月創下的2.7億桶最低紀錄。

在2月28日美國與以色列襲擊伊朗前，美國SPR規模約為4.15億桶，在伊朗封鎖石油輸出重要海上航道荷莫茲海峽作為報復後，川普總統3月下令釋出1.72億桶石油。

釋出石油是屬於國際能源署(IEA)成員國協調行動之一，當時宣布聯合投放總計4億桶平抑油價，創下IEA成立以來規模最大的集體釋出戰略石油儲備紀錄。

美國是在1975年開始建立SPR，能源部發言人7月曾表示，SPR所需的最低石油儲量約為7000萬桶。

SPR庫存持續減少，引發外界質疑美國石油儲備是否即將耗盡。不過歐巴馬時代的國務院國際能源事務特使戈德溫(David Goldwyn)說毋須擔心，甚至認為目前的儲量，在必要時仍可再次釋出。

戈德溫向CNBC說，他並不擔心SPR的穩定性，也不擔心是否有能力在必要時再次釋放儲備。

數字顯示，美以襲擊伊朗前，美國SPR約為4.15億桶，釋出川普命令的所有1.72億桶後會降至2.43億桶。

但值得注意的是，「政府稽核處」(Government Accountability Office)5月曾發表報告指出，由於基礎設施老化，SPR運作能力面臨風險，截至2025年12月，超過25%庫存「由於設施老化及儲罐關閉等原因無法提取」，至少有1.03億桶石油無法使用。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 截至8月7日當週，SPR減少約610萬桶至2.983億桶，首次跌破3億桶，並創下1983年1月以來最低水平，接近1982年4月的歷史低點。

  • 在美以襲擊伊朗後，川普命令釋出1.72億桶石油；若全部釋放完成，美國SPR將由約4.15億桶降至約2.43億桶，庫存壓力將更明顯。

  • 政府稽核處指出，因基礎設施老化與儲罐關閉，截至2025年12月可能有超過25%庫存無法提取，至少1.03億桶石油恐難立即使用。

石油 川普 以色列

上一則

CNN：伊戰恐拖垮期中選舉 川普淪當年卡特處境

下一則

川普簽行政令 兒童常規疫苗減為11項 要求MMR混合疫苗分3次打

延伸閱讀

美伊互索賠 荷莫茲難重啟 美戰略石油跌破3億桶探43年新低

美伊互索賠 荷莫茲難重啟 美戰略石油跌破3億桶探43年新低
中東戰事助美石油巨頭獲利翻倍 川普：我不喜歡

中東戰事助美石油巨頭獲利翻倍 川普：我不喜歡
美伊衝突擾動中東原油供應 路透：中石化增購俄油補缺口

美伊衝突擾動中東原油供應 路透：中石化增購俄油補缺口
油價大跌 川普喊停二戰後最大空襲 稱美伊將於周一恢復談判

油價大跌 川普喊停二戰後最大空襲 稱美伊將於周一恢復談判

熱門新聞

川普總統7日在白宮簽署行政命令，再度試圖限制出生公民權。(路透)

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

2026-08-06 19:49
這張示意圖呈現2002年6月阿富汗巴格蘭空軍基地上空一起疑似涉及不明異常現象（UAP）的目擊事件，根據一名前軍人的第一手描述製作。(截自 war.gov/ufo)

五角大廈新公布UFO檔案 阿富汗上空巨大三角形遮蔽星光

2026-08-07 21:17
美國總統川普6日簽署兩項行政命令，擴大不適用屬地主義國籍的定義，並禁止「生育旅遊」。(歐新社)

川普簽署行政命令 限縮出生公民權並禁生育旅遊

2026-08-06 18:23
民調指出，在美國18至34歲的群體中，62%的受訪者希望美國「與中國合作並改善美中關係」。（美聯社）

金融時報：主張「對抗中國」的美國人在減少

2026-08-07 18:20
川普總統7月31日在馬里蘭州大衛營舉行的內閣會議上，聆聽國防部長赫塞斯發言。(路透)

打伊朗耗盡彈藥卻不知情？華郵：川普上周在大衛營怒飆防長赫塞斯

2026-08-05 21:46
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯。 (美聯社)

民主黨若11月奪回眾院 將先全面查川普相關企業

2026-08-09 08:53

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事
謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」