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民主黨威州州長初選 洪倫廷有望出線 建制派卻憂無法擊敗共和黨

編譯俞仲慈／綜合報導
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威斯康辛州11日將舉行初選，進步派的韓裔洪倫廷在民主黨州長候選人的民調領先。(美...
威斯康辛州11日將舉行初選，進步派的韓裔洪倫廷在民主黨州長候選人的民調領先。(美聯社)

威斯康辛州11日舉行民主黨州長初選投票，目前民調遙遙領先的是韓裔前州眾議員洪倫廷(Francesca Hong)，然而她以往發表過取消感恩節與刪減警察經費等言論，被外界貼上民主社會主義者標籤，因此民主黨建制派擔心洪倫廷即使勝出，也無法擊敗共和黨對手。

政治新聞網站Politico報導，洪倫廷投入州長初選，選情原本不被看好，但競選策略主打民粹主義，迎合許多選民日益高漲的經濟壓力，支持度遙遙領先另一位同黨參選人、密爾瓦基郡(Milwaukee County)郡長克勞利(David Crowley)。

洪倫廷宣稱她的支持者厭倦民主黨建制派，強調自己可以吸引民主黨人、共和黨人以及無黨無派的選民，並強調：「我們必須抓住這個契機，這個改革的契機，大膽推行改革。」

現年37歲的洪倫廷是第二代移民，出生於威州麥迪遜市(Madison)，曾就讀麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)攻讀新聞與西班牙語，卻為了成為職業廚師輟學，23歲如願成為一家高級餐廳行政主廚，之後創立餐廳「莫里斯拉麵館」(Morris Ramen)。

2020年新冠疫情爆發，餐廳暫停營業，洪倫廷開始經營非營利組織Cook It Forward，為弱勢族群供餐，並對威州政府防疫措施深感不滿，決定投身政界，2021年當選威州眾議員，是該州史上第一位亞裔州議員。

洪倫廷初選政見延續一貫進步路線，包括最低時薪從7.25元提高至20元，實行累進稅制以及全州暫停興建AI資料中心一年等，其政策立場與紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)等民主黨進步派不謀而合，加上過往在社群平台呼籲「取消感恩節」與刪減警力經費的言論，被貼上「民主社會主義者」標籤，對選情帶來負面影響。

民主黨籍州長艾佛斯(Tony Evers)在上個月中旬公開支持克勞利，並強調：「我期望的並非民主黨11月勝選，我更要確保其他人接手威州能夠妥善管理。」當被問及洪倫廷出線能否在11月擊敗共和黨對手時，艾佛斯回答：「可能不會。」

根據最新民調，洪倫廷支持度與共和黨聯邦眾議員蒂法尼(Tom Tiffany)幾乎不相上下。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 目前民調領先的是韓裔前州眾議員洪倫廷，她在初選中以明顯優勢壓過密爾瓦基郡郡長克勞利，成為最有望代表民主黨出戰州長選舉的人選。

  • 建制派擔心洪倫廷過去提過取消感恩節、刪減警察經費等言論，容易被貼上民主社會主義者標籤，可能削弱中間選民支持，進而影響她在11月擊敗共和黨的機會。

  • 洪倫廷是第二代移民，曾任餐廳主廚並創立拉麵店，後投身政壇。她主張將最低時薪提高至20元、推動累進稅制，並要求全州暫停興建AI資料中心1年。

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