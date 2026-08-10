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參議員桑德斯籲民主黨 禁PAC參與初選

編譯俞仲慈／綜合報導
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獨立派聯邦參議員桑德斯呼籲民主黨領導層，終止接受超級政治行動委員會捐款的「陋習」...
獨立派聯邦參議員桑德斯呼籲民主黨領導層，終止接受超級政治行動委員會捐款的「陋習」。(路透)

佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)日前致函民主黨領導人，呼籲終止超級政治行動委員會(Super PAC)捐款，避免特定組織或個人成為操控國家政策的幕後黑手。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)獨家掌握的桑德斯信件，收件人包括參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)以及民主黨全國委員會主席馬丁(Ken Martin)，信中明確要求民主黨禁止PAC參與初選，並強調PAC為今年期中選舉花費超過5億1700萬元。

桑德斯接受CBS「面對國家」(Face the Nation)節目訪問，透露密西根州民主黨聯邦參議員初選，參選人之一史蒂文斯(Haley Stevens)獲得超過5000萬元捐款，其中光是親以色列組織「美國以色列公共事務委員會」(AIPAC)即大手筆捐款3000萬元，不料還是敗給前韋恩郡(Wayne County)衛生官員薩依德(Abdul El-Sayed)。

桑德斯還以AIPAC計畫捐款數千萬元給共和黨候選人羅傑斯(Mike Rogers)的報導，信誓旦旦強調：「你們現在看到，無論你們是民主黨人或共和黨人一點也不重要。」並補充道：「不僅AIPAC，還有人工智慧(AI)以及加密貨幣領域等人士想要掌控初選，無論支持哪個黨派，就是要落實他們的立場、實現他們的特殊利益，所以在我看來，民主黨允許這種組織或個人介入，簡直是瘋了。」

桑德斯公開呼籲民主黨針對Super PAC參與初選進行一場徹底改革：「你不能放任民主黨候選人競選經費被對手以1比50比例碾壓，有鑑於競選資金制度腐敗不堪，大選階段或許無法辦到，但是黨內初選，民主黨人可以阻止Super PAC介入。」並強調如果不進行改革，候選人投入普選仍會受到PAC捐款的掣肘：「除非撤銷最高法院對2010年『公民聯合會訴聯邦選舉委員會案』(Citizens United v. FEC)判決結果，取締Super PAC並轉向公共選舉經費，否則這就是現實。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 他要求民主黨在初選中禁止Super PAC和相關捐款介入，認為這能避免特定組織或個人透過金錢操控候選人，讓黨內提名更公平。

  • 他以AIPAC對密西根州初選的大額捐款為例，指出不只親以色列組織，AI與加密貨幣等領域資金也在影響初選，顯示金錢左右政治已跨越黨派。

  • 他認為若不撤銷Citizens United v. FEC判決、取締Super PAC並改採公共選舉經費，候選人就仍會受巨額政治捐款掣肘，改革勢在必行。

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