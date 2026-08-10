共和黨9月在德州辦全國大會 主題定調「民主黨更糟」

共和黨擬在即將登場的黨大會討論迎戰民主黨社會主義的戰略，圖為2024年共和黨全代會宣布川普為該黨總統候選人。(路透)

共和黨 人計畫利用9月在德州 達拉斯舉行的第一次全國代表大會，提出專為黃金時段準備的全面論點，即民主黨 人已淪為激進左派的人質。川普總統目前的支持率僅約30%，加上川普對伊朗開戰造成的經濟壓力，共和黨人不希望11月3日的期中選舉變成對川普施政的公投，因而策畫一場「民主黨更糟」的運動，目標鎖定日益壯大的左派與社會主義民主黨。

網路媒體Axios報導，共和黨訂9月9日、10日在達拉斯美國航空中心(American Airlines Center)舉行的大會期間，讓進步派政治人物與活動人士反覆出現。

共和黨工作人員費時數月收集民主黨人士的影像素材，並將民主黨人描繪成脫離主流，如左派評論員派克(Hasan Piker)與德州眾議會議員塔拉瑞科(James Talarico)。

大會內部人士告訴Axios：「我們的影片庫存無窮。」

活動籌畫者將聚焦密西根州民主黨參議員候選人薩依德(Abdul El-Sayed)，他支持全民健保並批評以色列。川普曾猛烈抨擊身為穆斯林的薩依德，形容他是「共產主義者」且「仇恨以色列」。

數月以來低迷的民調讓共和黨定調此次大會方向，主辦單位指出，普通美國人(Everyday Americans)將大力宣傳共和黨在減稅、降低處方藥價格與改善邊境安全方面的成果，且此策略在2024年大會上曾奏效；大會認為，此舉能強化共和黨關注民生議題，而民主黨已被左派超越的論點。

不過，這場大會將在許多共和黨人對川普不注重經濟與生活負擔議題感到失望之際登場。

共和黨人將宣傳川普對部分小費收入的免稅政策、以打擊犯罪為重點的城市政策，以及政府新推出的兒童投資帳戶；此外，副總統范斯(JD Vance)將宣傳「反詐欺」工作小組，衛生部長小羅勃·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)則將鼓吹「讓美國再次健康」(MAHA)運動。

至於逐漸不受歡迎的伊朗戰爭，共和黨則將主張，川普已採取必要措施保護美國人。

范斯將於9月9日晚間發表演說，川普會在10日發表演說，且兩天晚上都會出席。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)、財政部長貝森特(Scott Bessent)等政府官員也將輪流上台發表演說，與會者將以「讓美國再次偉大」(MAGA)活躍分子為主，大會議程也會紀念川普盟友、已故保守派名嘴柯克(Charlie Kirk)遇刺一周年。

▼收聽一洲焦點Podcast：

共和黨擬在即將登場的黨大會討論迎戰民主黨社會主義的戰略，圖為2024年共和黨全代會宣布川普為該黨總統候選人。(路透)