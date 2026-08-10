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密西根民主黨拚團結 薩依德致電歐巴馬盼助選

編譯彭馨儀／綜合報導
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前總統歐巴馬與進步派密西根州民主黨參議員候選人薩依德通話，尋求民主黨團結。圖為薩...
前總統歐巴馬與進步派密西根州民主黨參議員候選人薩依德通話，尋求民主黨團結。圖為薩依德8日在底特律舉行的民主黨團結造勢大會上演講。(路透)

剛贏得密西根州民主黨參議員初選的薩依德(Abdul El-Sayed)9日證實，他在贏得初選後曾與前總統歐巴馬(Barack Obama)通電話，希望獲得他的助選。

薩依德在國家廣播公司新聞網(NBC News)節目「會晤新聞界」(Meet the Press)表示，非常感謝歐巴馬的建議，強調歐巴馬深知密西根在追究川普總統責任、贏回參院，以及建立未來方面扮演關鍵角色。

曾任韋恩郡(Wayne County)衛生官員的薩依德，在黨內初選以微弱優勢擊敗溫和派眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)，並獲得佛蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders)、紐約州眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)及加州眾議員康納(Ro Khanna)等重量級進步派人士的支持。

薩依德面對史蒂文斯與已退選的州參議員麥克莫羅(Mallory McMorrow)初選得票總和超過自己，他說，「初選民主黨投票人數比共和黨多出50萬人，若大選維持此勢頭將迎來大勝，」他坦言初選過程激烈，「但黨內分歧遠小於共識，川普對民主構成生存威脅。」

美聯社報導，初選後，民主黨高層迅速轉向團結支持薩依德，參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、密州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)及參議員墨菲(Chris Murphy)均表達支持，史蒂文斯也表態力挺，同一天底特律團結集會上也為薩依德歡呼。

而針對與網紅派克(Hasan Piker)關係所引發的爭議，薩依德稱派克過去關於九一一事件的言論為愚蠢，但重提舊事屬政治炒作。他強調需要爭取包含派克300萬聽眾在內廣泛選民，並持續與長者、底特律及大急流城等地民眾對話。

薩依德大選將面對共和黨提名人羅傑斯(Mike Rogers)的挑戰。全國共和黨參議員委員會(NRSC)已使用薩依德的全名(Abdulrahman Mohamed El-Sayed)發布影片抨擊他是激進分子，薩依德則反擊稱此手段與當年共和黨攻擊歐巴馬如出一轍。由於現任參議員彼得斯(Gary Peters)不再連任，密州作為重要搖擺州，秋季勝利對民主黨重奪參議院多數席位至關重要。

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前總統歐巴馬與進步派密西根州民主黨參議員候選人薩依德通話，尋求民主黨團結。圖為歐...
前總統歐巴馬與進步派密西根州民主黨參議員候選人薩依德通話，尋求民主黨團結。圖為歐巴馬7月在歐巴馬總統中心講話。(美聯社)

精華 FAQ

  • 薩依德表示，他在勝出後與前總統歐巴馬通電話，希望爭取對方協助助選，也感謝歐巴馬提供建議，因為密西根對追究川普、重奪參院與布局未來都很關鍵。

  • 初選後，舒默、魏美桂、墨菲等黨內要角迅速表態支持，連競爭對手史蒂文斯也轉而力挺，底特律的團結集會更為他造勢，顯示黨內已快速整合。

  • 他將對上共和黨提名人羅傑斯，NRSC也已用全名發片攻擊他是激進分子；由於密州是重要搖擺州，這場選戰攸關民主黨能否重奪參院多數。

歐巴馬 民主黨 桑德斯

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