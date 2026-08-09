參院推進監管加密貨幣「清晰法案」 盼9月全院表決

參院共和黨領袖熊恩7日在國會受訪。(歐新社)

聯邦參院 多數黨領袖熊恩（John Thune）8日採取行動，推動為加密貨幣 創建監管框架的重大法案。一旦通過，這將標誌著川普總統及加密貨幣業的巨大勝利。

路透報導，根據參院新聞室（Senate Press Gallery）網站，共和黨 籍的熊恩8日清晨提案，擬在參院9月中旬結束休會後，針對「清晰法案」（Clarity Act）進行關鍵的程序性表決，可能為該法案邁向全院大會表決舖平道路。

這項舉動顯示，儘管許多民主黨人持續反對，參院共和黨領袖仍認為，他們或許還能爭取到法案通過所需的60票。目前，這項法案需要至少8名民主黨人的支持，加上全體參院共和黨人投贊成票，才能順利闖關。

這項法案將為加密貨幣產業建立首套完整的聯邦監管規範，明確界定數位代幣在何種情況下屬於證券或商品，並劃分各自的主管機關。加密貨幣業者表示，這項法案對於釐清產業的法律規範十分必要，也可能進一步推動加密貨幣的普及。

「清晰法案」若順利通過，也將讓川普在加密貨幣政策上再下一城。川普去年已簽署支持與美元掛鉤的穩定幣法案，使其正式成為法律。不過，民主黨人表示，川普家族靠加密貨幣牟利已引發利益衝突質疑。

加密貨幣業在2024年大選中砸超過1.19億美元，支持立場親加密貨幣的候選人，希望能藉此推動「清晰法案」與穩定幣法案的立法進程。

這項法案若獲得通過，將對銀行業造成打擊。銀行業一直力圖限制法案中的相關條文，以免加密貨幣公司能夠透過向客戶持有的穩定幣提供回饋獎勵，進而爭奪傳統銀行的存款市場。

川普在競選期間便極力拉攏加密貨幣資金，他的家族本身也透過發行加密貨幣獲利。如今在他第二任執政期間，更將加密貨幣改革列為優先政見，白宮方面目前也在強力推動這項法案。

川普6月申報，他的家族加密貨幣事業去年帶來超過14億美元收入。