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50：49參院通過布蘭奇出任司法部長 或鞏固川普掌控權

記者顏伶如／綜合報導
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幾經波折，參院8日凌晨以一票之差，通過任命川普總統提名的布蘭奇為新任司法部長。圖...
幾經波折，參院8日凌晨以一票之差，通過任命川普總統提名的布蘭奇為新任司法部長。圖為布蘭奇以代理司法部長身分5日主持司法部記者會。(美聯社)

參院8日凌晨時分以50票對49票通過川普總統提名布蘭奇(Todd Blanche)真除司法部長的任命案，為幾經共和黨內部波折的布蘭奇出掌司法部畫下句點。

曾是川普辯護律師

52歲的布蘭奇曾任紐約聯邦檢察官及「封口費案」等官司的川普辯護律師，川普重返白宮之後擔任司法部次長，前司法部長邦迪(Pam Bondi)今年4月遭川普開除後，川普任命布蘭奇代理部長一職，布蘭奇本人爭取真除，要獲得參院通過任命。

但共和黨籍阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)與緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)8日表決時與民主黨仍站在同一陣線，對布蘭奇任命案投下反對票。其他原本有異議的共和黨參議員最後同意支持布蘭奇。

美聯社分析，布蘭奇真除部長鞏固了川普對司法部的掌控權。

布蘭奇成為川普第二任期以來，第二位獲得參院通過任命的司法部長；雖然布蘭奇以代理部長身分領導司法部一段時間，但任命案正式通過之後，布蘭奇可望得以大展身手，推動川普政府議程更加氣勢洶湧。

布蘭奇在社群網站發表聲明說，對於川普給予信任與信心深感榮幸，非常感謝參議員挑燈夜戰通過提名表決。

表決過程歷經波折

布蘭奇任命案表決過程歷經波折，民主黨方面與某些共和黨人都對川普安插親密盟友掌理司法部感到憂心，司法部在歷史上向來獨立，不受白宮干預。布蘭奇提名之路走來坎坷，很大程度在於共和黨人對於川普與國稅局(IRS)訴訟最終和解方式感到憂心。

布蘭奇出任代理司法部長的短短幾個月裡，司法部起訴包括前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)在內等川普政敵，對媒體記者發出傳票企圖追查消息來源但後來鬆手，司法部5月宣布成立規模約18億元的「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)，用來賠償自認曾經遭受拜登政府司法部不公平調查的川普盟友。布蘭奇也批准豁免條款，永久禁止國稅局對川普稅務稽查。

共和黨路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)7日上午參院議場發言，對布蘭奇提名表示支持，讓任命案通過露出曙光。

參院司法委員會資深成員、民主黨伊利諾州聯邦參議員德賓(Dick Durbin)說，通過布蘭奇任命將是「嚴重錯誤」。他說：「如果歷史上有任何時刻需要一位致力於消除腐敗的司法部長，就是現在。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 參院在8日凌晨以50票對49票通過布蘭奇任命案，正式批准他出任司法部長。這項表決歷經黨內協調與波折，最後仍驚險過關。

  • 布蘭奇曾是川普的辯護律師，後來又在川普重返白宮後擔任司法部次長，屬於核心親信。外界擔心司法部獨立性受影響，因此任命備受關注。

  • 阿拉斯加州的穆考斯基與緬因州的柯林斯和民主黨站在同一陣線投下反對票。批評者認為川普安插親密盟友掌司法部，可能削弱部會傳統上的獨立性。

川普 參院 司法部

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