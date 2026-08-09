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民主黨若11月奪回眾院 將先全面查川普相關企業

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民主黨若11月奪回眾院 將先全面查川普相關企業

編譯廖振堯／綜合報導
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眾院少數黨領袖傑佛瑞斯。 (美聯社)
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯。 (美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

若民主黨11月重掌眾院，將優先啟動針對川普相關企業、金主與金融機構的廣泛調查，而非立即彈劾，以提高施壓效果。

川普第一任期成為美國史上首位兩度被眾院彈劾的總統，但最終都被參院宣告無罪。眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)6月曾表示今年期中選舉後如果民主黨奪回眾院，他們並未排除彈劾川普的可能性，但重點將先放在民生問題上。四位知情人士透露眾院民主黨人正在準備一項廣泛的調查行動，針對與川普關係密切的企業和金融集團，並不會立即彈劾他。

路透8日報導，共和黨目前在眾議院僅占微弱多數，民調顯示民主黨有望在11月重新拿下多數席次。如果民主黨贏得眾院，他們將有權發出傳票、強制證人作證、調閱文件、舉行公開聽證會、提起藐視法庭訴訟，調查川普是否濫用職權為自己、盟友和金主謀取利益。

消息人士稱眾院民主黨人因預期白宮不會配合調查，不如調查私人企業和外部金融機構更有成效。這也反映民主黨許多人在川普第一任期內學到的教訓：彈劾程序會耗費國會大量精力，同時讓川普有機會把自己塑造成黨派鬥爭的受害者。

兩位消息人士稱，預計民主黨人將審查國土安全部的合約、川普建造白宮宴會廳的融資情況和企業捐款，以及涉嫌利益交換的安排。消息人士還指出，他們計畫調查與川普有關聯的金融工具，包括長子小川普(Donald Trump Jr.)擔任合夥人的風險投資公司「1789資本」(1789 Capital)；以及外國主權財富基金，因為這些基金對川普家族相關實體的投資，可能會引發外國政府干預的質疑。

三位消息人士稱蘋果、Alphabet、Palantir、黑石集團(Blackstone)、貝萊德(BlackRock)，以及馬斯克(Elon Musk)旗下的公司如特斯拉，都因其合約、監管風險或與政府的往來而成為討論焦點。不過尚未確定最終名單，也未啟動正式調查。

民主黨也開始向各大公司發函，如向派拉蒙天舞(Paramount Skydance)索取與川普政府往來的資訊；向YouTube及Alphabet索取去年9月與川普達成2450萬元和解協議之資訊；向大宗商品貿易商維多(Vitol)和托克(Trafigura)調查川普政府銷售委內瑞拉石油一事。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 消息指出，民主黨不會立即推動彈劾，而是先展開廣泛調查，鎖定川普相關企業、金融集團與利益輸送安排，藉由傳票和聽證掌握證據。

  • 因為白宮預料不會配合，調查私人企業與外部金融機構更容易取得資訊；同時黨內也認為彈劾會耗費國會精力，還可能讓川普塑造成受害者。

  • 討論焦點包括蘋果、Alphabet、Palantir、黑石、貝萊德、特斯拉，以及1789 Capital、主權財富基金等，原因多與合約、監管風險或川普家族關聯有關。

民主黨 川普 眾院

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