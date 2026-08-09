政府不會停擺 參院通過臨時撥款案 確任FEMA局長等74官員

參院一口氣確任74名川普政府官員，包括FEMA局長漢米爾頓。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 參院在期中選舉前通過臨時撥款案，暫避政府停擺，並一併確任74名官員，包括FEMA局長與多名外交人事，惟法案仍待眾院與白宮協調。

隨著期中選舉逼近，參院 緊急通過臨時撥款案，避免聯邦政府 到9月底又再度停擺，同時一口氣確任74名川普政府官員，包括聯邦緊急事務管理局(Federal Emergency Management Agency ，FEMA)局長漢米爾頓(Cameron Hamilton)以及數十名外交人事案，以填補外交體系長達數月的人力空缺。

美聯社報導，聯邦參議員8日深夜、也就是9月30日財政年度結束前近兩個月前，以90票贊成、6票反對，通過參院臨時撥款案，避免重演去年政府兩度停擺的噩夢。

該法案整體維持聯邦政府目前撥款經費，直至12月11日，不過上個月眾院 已通過一項短期撥款法案，兩院必須解決分歧，才能送交川普總統簽署，距離11月3日期中選舉不到五周。

值得注意的是，與眾院版本相比，參院版本禁止川普政府將聯邦經費挪用給邊境巡邏隊(Border Patrol)，此外允許調整住房和食品援助計畫經費條款，並暫時阻止白宮預算辦公室一項新規，亦即賦予政治任命官員對數千億元撥款的控制權；同時拒絕白宮10億元撥款請求，以用來建造去年12月22日宣布「川普級」(Trump-class)新型戰艦，參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)強調：「唯一想要這批金碧輝煌戰艦的人就是川普，這樣他就可以在上面貼上自己名字。」

根據報導，今年稍早，前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)離職後，FEMA代理局長漢密爾頓(Cameron Hamilton)被正式提名為局長，不過有鑑於FEMA在災害應變和經費使用引發的爭議，局長任命案一延再延，如今參院終於以51票贊成、47票反對，通過漢密爾頓提名。在今年颶風季來臨之前，通過這項統合救災行的任命，至為重要。

還有去年川普重返白宮打破傳統，召回數十名前朝任命的職業外交官，留下包括11位駐外大使在內等上百個外交官員職缺至今，因此參院快馬加鞭，以51票對47票一併通過74項人事案。不過投票結果全然基於政黨立場，共和黨人一致同意，但是民主黨人與合作的無黨籍人士則表示反對。

新通過的人事案包括六名助理國務卿提名人，涵蓋負責中東、歐洲及西半球事務的國務院高層官員等關鍵外交職務，自川普2.0上任以來，一直由代理官員接掌，如今終於補實。