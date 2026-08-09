參院休會 川普「拯救美國法案」被擱置 共和黨：9月再說

連續數周以來，川普持續逼迫參院多數黨領袖熊恩(圖)通過「拯救美國法案」，但大多數參議員都沒有興趣。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 參院在暑休前未通過川普力推的「拯救美國法案」，共和黨改擬9月把相關投票條文塞入預算包裹再度闖關。

參議員8日凌晨時分離開華府展開暑假休會之前，來不及通過川普 總統推動、內容包括的從嚴審查選民是否具備公民資格的「拯救美國法案」(SAVE America Act)。參議院雖然從7日晚間通宵表決通過多項重大法案，不過到頭來「拯救美國法案」未在其中。

共和黨 參議員連夜與川普討論替代方案：9月復會時將把「拯救美國法案」當中有關投票法案的關鍵內容納入資助伊朗戰爭、為五角大廈填補經費的共和黨預算包裹法案裡，以爭取通過表決。

共和黨預算委員會主席、威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)與川普結束通話時對媒體說：「很明顯的，在總統的指示之下，這是總統想要做的。」強生身邊則站著共和黨猶他州參議員麥可李(Mike Lee)與共和黨佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)。

美聯社分析，川普過去幾州對參院 共和黨團擴大施壓要求通過投票法案，最後一刻卻突然收手，可見川普為了制定或干預議程願意對國會有多大程度的介入，也就是以行政部門首長之姿直接對立法部門下指導棋。

報導指出，川普經常被視為「實質上的眾院議長」，其實也不斷嘗試掌控參院。

連續數周以來，川普持續逼迫參院多數黨領袖熊恩(John Thune)通過「拯救美國法案」，但共和黨雖居參院多數，黨内卻湊不齊能讓法案通過的足夠票數，更不用說爭取民主黨方面給予支持。

為了強行通過「拯救美國法案」，川普甚至要求參議院廢除需要60票表決門檻的「費力把事拖」(filibuster)議事規則，可是熊恩與大多數參議員都沒有興趣配合辦理。

川普接受7日刊登的政治新聞網站「酒杯新聞」(Punchbowl News)專訪中說，熊恩正在努力推動法案，「如果他辦不到，將會很遺憾」。

熊恩面臨共和黨僅居些微多數的政治現實，審慎因應川普經常提出不切實際的要求。將近20小時的馬拉松表決，熊恩成功完成多個川普優先事項，包括司法部長布蘭奇(Todd Blanche)任命案。

美國國會大廈。(美聯社)