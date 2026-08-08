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參院清晨50對49票通過 布蘭奇出任司法部長

中央社／華盛頓8日綜合外電報導
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曾任美國總統川普私人律師的布蘭奇今天獲聯邦參議院確認出任司法部長。 （路透）
曾任美國總統川普私人律師的布蘭奇今天獲聯邦參議院確認出任司法部長。 （路透）

曾任美國總統川普私人律師的布蘭奇（Todd Blanche）今天清晨獲參院確認出任司法部長。

法新社報導，共和黨僅以微弱優勢掌控的參院以50票對49票通過布蘭奇人事案。

川普稱讚布蘭奇是「明星」。從一開始就反對這項人事任命的民主黨指控川普將司法部變成政治武器。

外界一度質疑白宮能否說服共和黨內少數頑固派議員，少了這些關鍵票數就連險勝過關也不可能。

川普4月解除另一位政治親信邦迪（Pam Bondi）的司法部長職務後，布蘭奇便擔任代理部長。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 布蘭奇在共和黨僅微幅掌控的參院，以50票對49票驚險過關，獲確認出任司法部長；他先前已暫代此職，並曾擔任川普的私人律師。

  • 民主黨從一開始就反對，認為川普把前私人律師放進司法部長位置，可能使原本應保持獨立的司法部被用來服務政治目的，形成政治武器。

  • 外界認為，這顯示川普正更直接地掌控名義上獨立的政府機構；他還稱布蘭奇是明星，突顯其對忠誠班底的重用與政治常規的顛覆。

參院 川普 司法部

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