參院清晨50對49票通過 布蘭奇出任司法部長

曾任美國總統川普私人律師的布蘭奇今天獲聯邦參議院確認出任司法部長。 （路透）

曾任美國總統川普 私人律師的布蘭奇（Todd Blanche）今天清晨獲參院 確認出任司法部 長。

法新社報導，共和黨僅以微弱優勢掌控的參院以50票對49票通過布蘭奇人事案。

川普稱讚布蘭奇是「明星」。從一開始就反對這項人事任命的民主黨指控川普將司法部變成政治武器。

外界一度質疑白宮能否說服共和黨內少數頑固派議員，少了這些關鍵票數就連險勝過關也不可能。

川普4月解除另一位政治親信邦迪（Pam Bondi）的司法部長職務後，布蘭奇便擔任代理部長。

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