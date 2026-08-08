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共和黨參議員卡西迪表態 支持布蘭奇真除司法部長

記者顏伶如／綜合報導
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參議員卡西迪表態支持後，司法部代理部長布蘭奇的真除之路，似乎已掃清障礙。圖為卡西...
參議員卡西迪表態支持後，司法部代理部長布蘭奇的真除之路，似乎已掃清障礙。圖為卡西迪在參院主持CDC主任施瓦茲的任命聽證。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

共和黨參議員卡西迪表態支持布蘭奇出任司法部長，可能替任命案解套；但穆考斯基與柯林斯反對，使共和黨在參院的微弱多數面臨考驗。

共和黨路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)7日在參院議場發言，對川普總統提名代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)出任部長表示支持，可能為布蘭奇真除部長掃清障礙。

共和黨阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)7日稍早表示，不支持布蘭奇出任司法部長。美聯社分析，共和黨在參議院僅以53票對47票享有些微多數，穆考斯基加入緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)的反對行列之後，布蘭奇任命案恐難過關。

不過，卡西迪後來說，雖然布蘭奇並不完美，「反武器化基金」引發爭議，還對川普對手鎖定調查，但川普手下沒人比他更能掌理司法部，而且布蘭奇曾為川普前辯護律師，可能更有效的對抗川普的要求。

卡西迪說：「這不是對川普總統的一次公投，而是在非常具體的情況下，針對布蘭奇所作的一項決定。」

在川普支持他的競爭對手後，卡西迪在共和黨初選中落敗。當他談到自己預料會因投票支持布蘭奇而遭受批評時，似乎一度哽咽。

身為共和黨中間派的穆考斯基說，不同意布蘭奇真除部長，原因是司法部在川普執政期間加速淪為政治化，以及布蘭奇對於公布已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案的處理方式。

她說，與布蘭奇進行「建設性的會談」(constructive meetings)之後，對於布蘭奇的疑慮仍未排除。

「國家需要的是可以對政府最糟糕衝動發揮制衡效果的司法部長，」穆考斯基說，「我希望布蘭奇如果通過任命將能做到這點，但我對此真的毫無信心。」

正在爭取連任的柯林斯目前在緬因州選情緊張。她上周宣布反對布蘭奇出任司法部長，理由包括司法部遭到政治化、布蘭奇舉動干預司法獨立。

共和黨肯塔基州參議員麥康諾(Mitch McConnell)因為跌倒、肺炎已經請假數周，何時返回參院並不清楚，使得布蘭奇任命案表決票數更加緊繃。參院共和黨團高層希望布蘭奇任命案能趕在8月休會期之前過關。

精華 FAQ

  • 卡西迪認為，雖然布蘭奇並不完美，且曾涉「反武器化基金」等爭議，但他是川普手下最能掌理司法部的人，並可能更有效制衡川普的要求。

  • 穆考斯基與柯林斯都已明確反對。她們主要擔心司法部在川普任內過度政治化，也質疑布蘭奇處理艾普斯坦檔案與干預司法獨立的作法。

  • 共和黨在參院僅以53票對47票些微領先，而麥康諾因健康請假又讓票數更少。若再加上兩名共和黨女參議員反對，布蘭奇過關難度就大幅升高。

共和黨 司法部 參議院

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