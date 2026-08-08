我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

葛理漢胞妹投下罕見棄權票 只因法案含亡兄撫卹金

路透民調：民主黨進步派倡全民醫療 60%獨立選民認同

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民調顯示，民主黨進步派的部分主張獲得獨立選民認同。圖為參議員桑德斯(前右)、眾議...
民調顯示，民主黨進步派的部分主張獲得獨立選民認同。圖為參議員桑德斯(前右)、眾議員歐凱秀(前左)上月幫進步派參議員候選人薩依德(中)站台。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

路透/益普索民調顯示，多數獨立選民支持進步派的全民醫療與向富人加稅主張，這些政策雖助薩依德等候選人突起，卻也成為共和黨攻擊焦點。

民主黨進步派提出的「全民聯邦醫療保險」(Medicare for All)及對億萬富翁加徵新稅等政策，今年帶動薩依德(Abdul El-Sayed)等候選人在黨內初選異軍突起，動搖黨內既有體系同時，也引發對期中選舉選情的憂慮。

儘管這些主張並非進步派的全部政見，不過路透/益普索(Reuters/Ipsos)本周完成的民調發現，相關主張獲得可能牽動川普總統所屬共和黨未來兩年能否掌控國會多數的獨立選民支持。

為期六天、針對全美進行的這項民調結果顯示，約有64%受訪者已經完成選民登記程序、取得投票資格的獨立選民支持對企業和億萬富翁加稅，僅有15%表示反對。

此外，60%獨立選民支持由政府為所有美國人提供醫療保險。包括民主黨密西根州聯邦參議員提名人薩依德等進步派支持將現行政府醫療保險計畫擴及所有美國人的「全民聯邦醫療保險」。

調查結果為薩依德這類候選人另闢蹊徑。他與共和黨候選人羅傑斯(Mike Rogers)預期的激烈對決將是決定聯邦參議院控制權的關鍵一役。密西根州在最近三屆總統大選中有兩次由川普勝出，薩依德面臨的挑戰明顯高於角逐民主黨鐵票區的其他知名進步派人士。

川普為首的共和黨人緊抓民主社會主義運動的崛起，試圖把所有民主黨人描繪成極端分子，甚至有時錯誤地將他們貼上共產主義者的標籤。

儘管薩依德並非全美最大社會主義組織「美國民主社會主義者」(Democratic Socialists of America)的成員，他仍獲得與該運動有關的民主黨人士支持。

共和黨策士菲赫里(John Feehery)談到薩依德時說：「這個標籤對他造成的傷害遠大於那些問題…共和黨會說他是社會主義者，且他獲得(聯邦參議員)桑德斯(Bernie Sanders)和(聯邦眾議員)歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)背書…薩依德讓左派非常興奮，卻讓中間派感到害怕。」

這項民調於7月29日至8月3日以線上方式進行，總共回收4505份成人受訪者意見，其中包括1097位已經登記投票的獨立選民。針對獨立選民看法，這項調查結果的誤差範圍為正負三個百分點。

精華 FAQ

  • 民調指出，60%的已登記獨立選民支持由政府為所有美國人提供醫療保險，顯示進步派推動的全民聯邦醫療保險，在中間選民間具有相當接受度。

  • 調查顯示，約64%的獨立選民支持對企業和億萬富翁加稅，只有15%表示反對，反映這項財稅主張在政治上具有一定民意基礎。

  • 薩依德因支持全民醫療與加稅等進步政策而受到關注，並獲得相關民主黨人士背書，但共和黨也藉此將他與社會主義連結，增加他在密西根州決戰中的挑戰。

民主黨 民調 共和黨

上一則

共和黨參議員卡西迪表態 支持布蘭奇真除司法部長

下一則

談新空軍一號防禦不足丟安全許可 前空軍部長：我洩露什麼？

延伸閱讀

密西根初選…民主黨左轉挑戰建制派 川普：好消息

密西根初選…民主黨左轉挑戰建制派 川普：好消息
密西根初選讓左派勢力大漲 民主黨高層憂不利期中選情

密西根初選讓左派勢力大漲 民主黨高層憂不利期中選情
關鍵指標… 密西根民主黨參議員初選 進步派薩依德獲勝

關鍵指標… 密西根民主黨參議員初選 進步派薩依德獲勝
關鍵指標…密西根民主黨參議員初選 進步派薩依德獲勝

關鍵指標…密西根民主黨參議員初選 進步派薩依德獲勝

熱門新聞

川普總統7日在白宮簽署行政命令，再度試圖限制出生公民權。(路透)

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

2026-08-06 19:49
這張示意圖呈現2002年6月阿富汗巴格蘭空軍基地上空一起疑似涉及不明異常現象（UAP）的目擊事件，根據一名前軍人的第一手描述製作。(截自 war.gov/ufo)

五角大廈新公布UFO檔案 阿富汗上空巨大三角形遮蔽星光

2026-08-07 21:17
美國總統川普6日簽署兩項行政命令，擴大不適用屬地主義國籍的定義，並禁止「生育旅遊」。(歐新社)

川普簽署行政命令 限縮出生公民權並禁生育旅遊

2026-08-06 18:23
川普總統7月31日在馬里蘭州大衛營舉行的內閣會議上，聆聽國防部長赫塞斯發言。(路透)

打伊朗耗盡彈藥卻不知情？華郵：川普上周在大衛營怒飆防長赫塞斯

2026-08-05 21:46
川普總統（左）和副總統范斯（右）。（路透）

2028誰當總統？川普公開不表態 私下要金主「推舉他」

2026-08-06 11:12
聯邦加大移民執法力度，鎖定簽證過期的外籍訪客。圖為巴爾的摩機場的ICE探員和TSA人員一起執法。(路透)

ICE機場執法激增 鎖定簽證逾期者 律師籲調整身分避免旅行

2026-08-02 05:03

超人氣

更多 >
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」
水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升
川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」