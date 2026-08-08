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反移民、反穆斯林惹議 田州眾議員奧格斯輸共和黨初選

記者顏伶如／綜合報導
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因發表反移民言論引起爭議，共和黨田納西州聯邦眾議員奧格斯在初選失利。（美聯社）
因發表反移民言論引起爭議，共和黨田納西州聯邦眾議員奧格斯在初選失利。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

田納西州共和黨眾議員奧格斯在發表爭議性反穆斯林、反移民言論後，意外輸掉初選，由前農業廳長哈契爾勝出並迎戰民主黨候選人。

紐約時報報導，任期「二連霸」的共和黨田納西州聯邦眾議員奧格斯(Andy Ogles)，發表反穆斯林、反移民等言論引發爭議之後，本周初選意外敗給挑戰者、前任田州農業廳長哈契爾(Charlie Hatcher)。哈契爾在大選當中將迎戰民主黨候選人、哥倫比亞市(Columbia)市長莫爾德(Chaz Molder)。

奧格斯是極右派陣線「眾議院自由黨團」(House Freedom Caucus)成員，第一次尋求連任時度過初選考驗，這次初選獲得川普總統背書及多個保守派團體支持卻失敗，被認為是意料之外。

最高法院裁決限縮1965年「投票權利法」(Voting Rights Act)之後，田州在共和黨主導之下重新畫分國會選區，奧格斯變成要在全新國會選區爭取連任。舊選區包括納許維爾(Nashville)部分區域，新選區則從納許維爾郊區向西延伸到曼菲斯(Memphis)某些地區。

共和黨目前已經掌握該州九個眾議院席次的八席，並將在11月期中選舉力拚拿下全部九席。

哈契爾是酪農出身，參加初選獲得田州共和黨建制派某些人士支持，包括即將卸任的州長李伊(Bill Lee)。哈契爾也獲得「投資未來聯盟」(Invest in Tomorrow Coalition)超級政治行動委員會(Super PAC)資金贊助。

哈契爾初選政見包括「雇用農民」(hire a farmer)，強調支持川普。哈契爾6日在慶功派對上對媒體說，接下來將親自拜訪選民，努力服務，「我這支東拼西湊的選舉團隊，表現一直頗為成功」。

「投資未來聯盟」是由可再生能源業者成立，從今年7月中旬以來為選舉投入200萬元。聯盟主席馬茲齊(Tom Matzzie)在初選結果出爐後發表聲明說：「這再次證明了如果阻礙美國能源未來發展，就將付出沉重的政治代價。」

馬茲齊說：「我們將繼續懲罰任何企圖拿美國就業機會、能源安全以及公共事業價格來玩弄政治的兩黨國會議員。」

奧格斯過去幾周則批判，「投資未來聯盟」試圖「收買」他的國會席次。

奧格斯6日承認敗選時說，哈契爾打了一場漂亮的選戰，最終贏得勝利。奧格斯說，已經致電向哈契爾道賀，工作任務將無縫交接給哈契爾。

精華 FAQ

  • 奧格斯因發表反穆斯林、反移民等爭議言論引發反彈，雖獲川普與保守派團體支持，仍在全新選區的共和黨初選中敗給哈契爾。

  • 哈契爾出身酪農業，曾任田州農業廳長，初選期間獲州長李伊等建制派人士支持，也得到由可再生能源業者出資的超級政治行動委員會金援。

  • 在最高法院限縮投票權法後，田州重畫選區使選戰格局改變，共和黨目前握有8席，正力拚11月拿下全部9席，哈契爾將對決民主黨市長莫爾德。

共和黨 初選 移民

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