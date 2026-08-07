布蘭奇真除部長之路再添波折 穆考斯基加入柯林斯反對行列

共和黨阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)。（美聯社）

共和黨 阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)7日指出，不支持川普 總統提名代理部長布蘭奇(Todd Blanche)出任部長。美聯社分析，共和黨在參議院僅以53票對47票享有些微多數，穆考斯基加入緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)的反對行列之後，布蘭奇任命案恐難過關。

身為共和黨中間派的穆考斯基說，不同意布蘭奇真除部長是因為司法部在川普執政期間加速淪為政治化，以及布蘭奇對於公布已故「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)檔案的處理方式。

她說，與布蘭奇進行「建設性的會談」(constructive meetings)之後，對於布蘭奇的疑慮仍未排除。

穆考斯基指出：「國家需要的是可以對政府最糟糕衝動發揮制衡效果的司法部長。」她表示：「我希望布蘭奇先生如果通過任命將能做到這點，但我對此真的毫無信心。」

正在爭取連任的柯林斯目前在緬因州選情緊張。她上周宣布反對布蘭奇出任司法部長，反對理由包括司法部遭到政治化、布蘭奇舉動干預司法獨立。

共和黨籍肯塔基州參議員麥康諾(Mitch McConnell)因為跌倒、肺炎已經請假數周，何時返回參院目前並不清楚，使得布蘭奇任命案表決票數更加緊繃。參院共和黨團高層希望布蘭奇任命案能趕在八月休會期之前過關。

華爾街日報分析，布蘭奇任命案能否通過，接下來要看迄今尚未表態的共和黨路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)立場如何。尋求連任的卡西迪日前在共和黨初選敗給川普背書的挑戰者。

參院司法委員會兩名共和黨成員孔寧(John Cornyn)、提里斯(Thom Tillis)反對司法部5月18日宣布成立的「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)，讓布蘭奇提名過程面臨波折。布蘭奇2日晚間在社群媒體X發文指出，規模近18億元的「反武器化基金」正式廢止，不具任何效力

穆考斯基7日在聲明中說，懷疑布蘭奇對孔寧、提里斯做出取消「反武器化基金」的書面保證，因為「反武器化基金」計畫暫時喊停只是因為布蘭奇任命案還沒過關、參議員手中握有籌碼的關係。她說，一旦參院表決通過，局勢就會結束，「未來將會如何，誰也說不準」。

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