傳不滿缺彈藥被瞞怒飆赫塞斯 川普：庫存龐大 要追查洩密者

據傳川普總統（左）7月31日在大衛營舉行的內閣會議上，要求國防部長赫塞斯（右）解釋彈藥庫不足的傳聞，對此大為光火。（美聯社）

華盛頓郵報5日獨家報導，兩名知情人士透露，川普 總統對伊朗 戰爭的不滿上周在大衛營爆發，要求國防部長赫塞斯 解釋，為何他顯然在彈藥極度短缺一事上受到誤導，而這項問題如今可能限制美國對伊朗採取軍事行動的選項。

媒體近日報導，美軍因對伊朗作戰，攻擊及防禦性彈藥嚴重短缺。川普6日發文反駁，強調美國擁有大量「彈藥」，並揚言追查洩密者。

川普在真實社群寫道：「美國擁有大量『彈藥』，尤其是特定類型的彈藥。此外，大量彈藥也正依需求生產並運往美國。國防企業正在我國興建史上最多的廠房與工廠。洩露這些叛國言論的『洩密者』正遭追查。我們將要求判處他們長期徒刑！」

川普3日表示，他曾下令發動「二戰以來規模最大的攻擊」，隨後因傳出荷莫茲海峽展開新談判的消息而取消；他與赫塞斯的交鋒則是在7月31日的大衛營內閣會議期間發生。

兩名知情人士表示，川普當時向赫塞斯表達不滿，稱他原以為彈藥問題「已經解決」。其中一人透露，彈藥短缺，尤其是長程導引飛彈與防空攔截彈不足，是川普近幾天暫緩對伊朗發動更多大規模攻擊的部分原因。

兩名知情人士均表示，赫塞斯面對川普就武器庫存幾乎見底一事質問時，為自己辯護並將短缺問題歸咎於副部長范博格(Stephen Feinberg)，指范博格未確保川普充分掌握情況。

多名官員指出，這場交鋒凸顯川普對赫塞斯日益不滿；赫塞斯起初是對伊朗採取軍事行動最積極的倡議者之一，曾說服川普相信這場戰爭很快且相對容易取勝。

赫塞斯7月出席參議院聽證會時，曾與民主黨參議員激烈交鋒，雙方爭論的焦點是他是否曾向川普坦誠說明對伊朗戰爭的評估，包括戰事延長將對美軍庫存造成的風險。赫塞斯同時拒絕討論自己向川普提出的建議，並一再將彈藥短缺歸咎於拜登政府對軍方的管理，而非川普任內的軍事行動。

赫塞斯獲任命僅數月後，便向一個有記者在內的聊天群組傳送機密資訊，引爆「信號門」事件。此後，外界便不斷猜測這名國防部長還能獲得川普信任多久。不過，川普一直公開讚揚赫塞斯，甚至說「他熱愛戰爭」。

川普上任以來，已在七個國家發動軍事行動，分別是葉門、索馬利亞、敘利亞、伊朗、伊拉克、奈及利亞與委內瑞拉。其中，成功逮捕委內瑞拉前強人馬杜洛的行動，似乎進一步鞏固赫塞斯的地位。然而，一名熟悉大衛營談話內容的人士表示，荷莫茲海峽問題陷入僵局，加上伊朗戰爭代價龐大且曠日持久，已削弱川普對赫塞斯的信心。

白宮發言人李維特回應華郵提問時表示：「這百分之百是假新聞，根本從未發生。而且川普總統完全信任赫塞斯部長。」

五角大廈首席發言人帕內爾(Sean Parnell)則表示，赫塞斯並未就美軍彈藥狀況誤導任何人，也沒有責怪副部長范博格，有關庫存耗盡、內部分歧及赫塞斯對伊朗立場的說法「也全屬虛構」。他還表示：「赫塞斯部長不會離開，他將繼續與范博格副部長並肩合作，落實川普總統的議程。」