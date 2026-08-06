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薩依德不屑民主黨主流觀點 反軍援以色列成勝選關鍵

記者胡玉立／綜合報導
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民主黨進步派薩依德在聯邦參議員初選中勝出，造成民主黨和政壇震撼，成為期中選舉的重...
民主黨進步派薩依德在聯邦參議員初選中勝出，造成民主黨和政壇震撼，成為期中選舉的重要觀察指標。（美聯社）

密西根州民主黨聯邦參議員4日初選，進步派候選人、前底特律衛生局長薩依德(Abdul El-Sayed)以一個百分點的微弱優勢，險勝建制派眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)。華盛頓郵報分析指出，然而，差距如此微小的勝利顯示，薩依德若想在11月大選獲勝，還須設法贏得黨內左翼勢力和建制派兩個派系的支持。

薩依德過去幾個月一直對主流民主黨人的觀點不屑一顧；建制派的民主黨人擔心，這位獲得參議員桑德斯(Bernie Sanders)支持的前公衛官員，對搖擺州密西根州來說過於自由派，可能危及民主黨奪取參院控制權。

薩依德在初選最終克服了競選資金劣勢和黨內領導人反對，以徹底改革政治體制為政見，打贏了這場令人矚目的選戰。

薩依德曾參加2018年州長初選，當時以22個百分點的差距敗給現任州長魏美桂(Gretchen Whitmer)。去年他宣布參選聯邦參議員並不被看好，但年輕選民和高學歷選民支持他，他的郊區和農村地區得票率讓史蒂文斯望塵莫及。

令人刮目相看的是，薩依德的競選開支和對手史蒂文斯比起來是1對9，他競選的核心理念「讓金錢退出政治」得以在此選戰中無限放大。民主黨基層選民的反建制熱情，則讓連任四屆、得到參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)支持的史蒂文斯陷入挨打局面。與此同時，史蒂文斯沒有譴責美國以色列公共事務委員會(AIPAC)或以色列在加薩的行動，也令許多民主黨人失望。

廣告追蹤公司AdImpact數據顯示，薩依德一直主張停止對以色列軍事援助，其競選廣告支出為740萬元；史蒂文斯的廣告支出高達6470萬元。AIPAC超級政治行動委員會為史蒂文斯提供的電視廣告資金超過3000萬元。

民主黨匿名人士指出，「史蒂文斯發自內心支持以色列，她永遠不會收回或淡化這一點；AIPAC遭人猛烈抨擊，讓她有些錯愕。等她意識到這已成巨大包袱，為時已晚。」

密西根州是全美競爭最激烈戰場之一。川普2016年和2024年都以微弱優勢贏得該州，2020年以微弱劣勢落敗。11月大選，薩依德的共和黨對手是前眾議員羅傑斯(Mike Rogers)。

溫和派的史蒂文斯獲得民主黨內許多重量級人士支持，但最後還是以些微差距輸給薩依德。...
溫和派的史蒂文斯獲得民主黨內許多重量級人士支持，但最後還是以些微差距輸給薩依德。（路透）

精華 FAQ

  • 薩依德在資金明顯落後、黨內領導層反對下，靠著反建制訴求與年輕、高學歷選民支持，最終以1個百分點的些微優勢擊敗史蒂文斯。

  • 他主張讓金錢退出政治，並公開要求停止美國對以色列的軍事援助，這些立場放大了他與建制派的差異，也成為吸引進步選民的重要動能。

  • 因為他的勝差極小，顯示黨內支持仍不足，若要在搖擺州密西根州贏得大選，必須同時爭取左翼與建制派，並面對共和黨候選人羅傑斯。

民主黨 以色列 華盛頓郵報

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