密西根初選讓左派勢力大漲 民主黨高層憂不利期中選情
期中選舉兩黨初選近期在各州熱鬧舉行，民主黨密西根州聯邦參議員左派參選者薩依德，擊敗老將現任聯邦眾議員史蒂文斯，再度令民主黨高層憂心過度左傾無益國會席次與未來總統大選。
美國將於11月進行期中選舉，參院35席與眾院全數435席將改選。民主黨陣營有機會翻轉國會兩院未過半局面，但憂心左派勢力高漲，不利整體選情；共和黨全面防禦，避免執政陷跛腳，川普總統支持川派參選人，部分建制派老將無奈落馬。
5日舉行的5州初選堪稱期中初選的超級星期二，全美焦點落在密西根州。41歲，埃及裔公共衛生學者薩依德(Abdul El-Sayed)以些微領先擊敗老將四屆眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)，將代表民主黨爭取參院席次。
薩依德支持施行全民健保，取代美國現行65歲以上才可使用的聯邦醫療保險(Medicare)，強烈抨擊以色列軍事行動。他自稱進步派，不是民主社會主義人士。
搖擺州密西根州是川普兩度當選的重要關鍵，民主黨亟欲在參議員選舉中拿下席次。薩依德將對上共和黨前聯邦眾議員羅傑斯(Mike Rogers)，民主黨高層憂心過左的薩依德勝選機率較低。
自稱民主社會主義者的紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)去年底當選市長後，民主黨陣營左派勢力大漲，主張採取更進步政策強硬面對共和黨川普勢力，左派力挺眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)參選總統的聲浪不減。
曼達尼支持的民主社會主義者協會(Democratic Socialists of America，DSA)人士在紐約初選擊敗多位現任國會議員後，科羅拉多、俄勒岡、喬治亞、肯塔基與賓州等地初選，多位左派人士勝出，將代表民主黨進軍國會與州議會。
29歲的衣索比亞移民基羅斯(Melat Kiros)7月初在科羅拉多州聯邦眾議員初選，擊敗現任30年國會老將狄吉特(Diana DeGette)，民主黨高層憂心左派勢力蔚為風潮無益民主黨全國選情。
川普樂見民主黨出現不滿建制派聲浪，不斷於公開場合以共產分子描述近期民主黨初選冒出的新秀；民主黨建制派憂心，進步派擁抱全民健保、房租凍漲、限制AI與反以色列等立場無法實現，反將催出共和黨支持者，猶如共和黨2000年後崛起的右派「茶黨」，恐影響國會過半目標，更衝擊兩年後總統選舉。
因為左派參選人薩依德擊敗建制派老將史蒂文斯，顯示黨內更進步路線正在擴張；但民主黨高層擔心這種路線在搖擺州較難吸引中間選民，可能降低參院翻盤機會。 薩依德自稱是進步派，主張推動全民健保，並強烈批評以色列軍事行動；他不是民主社會主義人士，但立場明顯偏左，這也成為黨內爭議焦點。 新聞指出，紐約、科羅拉多等地也有左派新人擊敗現任者，讓建制派擔心黨內更激進的政策主張會刺激共和黨動員，進而影響國會過半與兩年後總統大選。
精華 FAQ
因為左派參選人薩依德擊敗建制派老將史蒂文斯，顯示黨內更進步路線正在擴張；但民主黨高層擔心這種路線在搖擺州較難吸引中間選民，可能降低參院翻盤機會。
薩依德自稱是進步派，主張推動全民健保，並強烈批評以色列軍事行動；他不是民主社會主義人士，但立場明顯偏左，這也成為黨內爭議焦點。
新聞指出，紐約、科羅拉多等地也有左派新人擊敗現任者，讓建制派擔心黨內更激進的政策主張會刺激共和黨動員，進而影響國會過半與兩年後總統大選。
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