薩依德其人其事：埃及裔穆斯林醫師挺全民健保 拒企業捐款

薩依德是埃及裔穆斯林，反對以色列也是他的政見之一。但選後他特別向猶太裔示好。（路透）

密西根州聯邦參議員民主黨初選，41歲進步派人士薩依德(Abdul El-Sayed)擊敗溫和派的「四連霸」密州聯邦眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)。華爾街日報5日分析，這場初選結果是民主黨極左翼陣營在2026年裡取得的最重要勝利。薩依德其人其事有五大特點：

毫不掩飾的進步派

薩依德支持「全民聯邦醫療保險」(Medicare for All)與免費托兒，希望廢除移民和海關執法局(ICE )。他形容以色列在加薩 的行動是種族滅絕。上個月接受華爾街日報訪問時，他說自己不管是名義上還是實質上，都不是美國民主社會主義者。

薩依德表示，他是這場選戰中唯一拒絕接受企業政治行動委員會(corporate PAC)捐款的主要候選人。他數百萬元競選募款中的相當大一部分，來自單筆金額低於200美元、無須逐筆揭露捐款人資料的小額個人捐款。

他的競選團隊也經常表示，透過民主黨募款平台ActBlue所獲得的線上小額捐款數量龐大，尤其在每次辯論會結束後，捐款金額都會出現明顯激增。

具備密州當地淵源

薩依德在底特律地區長大，畢業於密西根大學(University of Michigan)，曾是長曲棍球球隊成員。他後來取得哥倫比亞大學(Columbia University)醫學學位與牛津大學(Oxford University)公共衛生博士。曾任地方公衛官員，但沒有擔任過民選公職。

密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)在2018年的民主黨州長初選裡，以得票率領先22%的結果贏過薩依德。

薩依德是羅德學者(Rhodes Scholar)，對法規與稅務政策曾引用經濟學家史密斯(Adam Smith)觀點。

身為穆斯林的他，父母從埃及 移民美國。

曾主張取消警察預算

2020年非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭明州白人警察以膝蓋壓頸致死之後，薩依德與許多進步派人士同聲主張取消警察預算。不過，後來他把貼文刪除，並說現在不再贊成如此觀點。

自稱醫師可是不曾行醫

薩依德多年來自稱醫師，但沒有公開證據顯示曾經執業。

薩依德競選網站上個人介紹欄寫道，想要成為一名醫師而學習，但後來意識到民眾生病的原因是政治失能；底特律破產之後，薩依德幫忙重建衛生局，重整韋恩郡(Wayne County)的衛生與退伍軍人服務局。

身為網紅的盟友引發爭議

網紅派克(Hasan Piker)曾幫薩依德助選，但派克因批評以色列而引發爭議，遭控有反猶太主義傾向。