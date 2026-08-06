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川普酸薩依德是「共產黨人」 控密西根州初選存在選民詐欺

編譯莊瑞萌／綜合報導
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川普總統對於薩依德在民主黨密西根州出線，反諷說是「好消息」。（美聯社）
川普總統對於薩依德在民主黨密西根州出線，反諷說是「好消息」。（美聯社）

川普總統在社群媒體上抨擊密西根州民主黨參議員候選人薩依德(Abdul El-Sayed)，稱其為「共產黨人」並指控該州選民詐欺問題相當嚴重。薩依德5日剛贏得黨內初選，將在11月對決共和黨對手羅傑斯(Mike Rogers)。

政治新聞網站POLITICO報導，川普總統在社群媒體上發文抨擊薩依德，稱這位民主黨進步派是「共產黨人，而且在底特律不受歡迎」，同時在毫無證據的情況下，指控該州存在大規模選民詐欺，川普在「真實社群」(Truth Social)上寫道，「密西根州的韋恩郡(Wayne County)是美國舞弊最嚴重的的投票地區之一，即使在世界上也不遑多讓。這完全是第三世界水準！韋恩郡總有奇蹟發生，包括投票數遠多於選民人數。」

對於川普貼文，薩依德的競選團隊並未立即回應。在4日的初選中，薩依德以未如預期般強勢的表現擊敗聯邦眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)後，已確定成為民主黨提名人，將在11月的選舉中對決共和黨對手羅傑斯。史蒂文斯5日上午已向薩依德承認敗選。

不過，這場勝利的幅度，遠不及進步派選前的樂觀預期，選前數周民調顯示薩依德領先兩位數，最後他僅以數千票之差，險勝這位四連任的聯邦眾議員。

司法部4日宣布將派投票觀察員前往底特律、漢特拉克(Hamtramck)、蘭辛(Lansing)與東蘭辛(East Lansing)等四個民主黨大票倉監測投票站，以確保透明度、選票安全及符合聯邦法律規範。司法部助理部長迪隆(Harmeet Dhillon)表示，「司法部正投入大量資源，確保監測過程的一致性與公平性。對於這些轄區協力提升信任與透明度的作為，我們深表感謝。」

川普仍表示，共和黨必須戰勝舞弊才能讓羅傑斯在11月勝出。他說，「這名激進左派社會主義者確實有機會勝選，更不該輕視那些會在最後一刻『驚喜』出現的偽造郵寄選票。讓我們準備迎接另一場舞弊的選舉。」

精華 FAQ

  • 川普在Truth Social上抨擊薩依德，稱他是「共產黨人」，還說他在底特律不受歡迎，藉此攻擊對方的政治立場與支持度。

  • 他在沒有提出證據的情況下，宣稱密西根州尤其是韋恩郡存在嚴重選民詐欺，甚至形容當地投票狀況是「第三世界水準」，並暗示會出現可疑郵寄選票。

  • 司法部宣布派觀察員前往底特律、漢特拉克、蘭辛與東蘭辛等4地監測投票站，目的是確保投票透明、選票安全，並符合法律規範。

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