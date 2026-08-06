委員會調查證實騷擾女助理 北卡眾議員愛德華茲不尋求連任
眾議院紀律委員會(House Ethics Committee)調查報告指出有「充分證據」(substantial evidence)顯示共和黨北卡羅來納州聯邦眾議員愛德華茲(Chuck Edwards)曾經騷擾兩名女助理，愛德華茲5日清晨在社群媒體X發文宣布不再尋求連任。
65歲的愛德華茲寫道：「經過禱告與反省，我決定退出連任選舉。」他表示：「我將把目前任期做完，能為北卡州西部服務是我畢生光榮。」
CNN 5日報導，自從紀律委員會調查報告3日出爐之後，眾院共和黨團高層便私下勸說愛德華茲放棄角逐連任。
委員會列舉了多項其認為不當的行為，包括愛德華茲反覆贈送年輕女性昂貴禮物、評論她們的外貌與穿著、邀請她們共進私密晚餐及一同度假，以及寄送表達愛慕之情的字條。
愛德華茲否認自己的任何行為具有性意味或戀愛追求的意圖，但委員會指出，他的行為「足以讓一名理性旁觀者將其解讀為具性暗示或戀愛方面的示好」。
眾議院紀律委員會在調查報告中採取罕見動作，建議交付全院表決決定是否對愛德華茲做出申誡(censure)懲處。共和黨團高層為了危機處理而手忙腳亂。申誡是最嚴厲的眾議員懲處形式之一，但除了公開譴責之外並沒有明確附加懲罰，也不會撤銷國會議員資格。
目前眾院正值8月休會期，眾議員離開華府，返回各自選區，懲處投票最快要等9月才能舉行。
報導指出，共和黨團領導階層認為，懲處投票可望表決通過，屆時愛德華茲爭取連任的選情恐將受到進一步衝擊，11月期中選舉被民主黨翻盤的可能大幅提高。
愛德華茲競選團隊發言人舒馬克(Paul Shumaker)3日曾說，紀律委員會調查結果洗清愛德華茲的騷擾嫌疑，證明並未違反聯邦性騷擾法律。舒馬克也說，愛德華茲期待恢復名譽，也將確保整個過程保持公開透明。
CNN報導，共和黨團高層眼前面臨的挑戰是，在選舉周期已進入晚期的階段臨時換人，必須克服許多作業程序問題。
愛德華茲今年3月在共和黨初選輕鬆過關，愛德華茲代表的北卡州第11國會選區，川普總統2024年大選以9.5%得票率領差距勝出。不過，代表民主黨出馬挑戰愛德華茲的北卡州農民艾格爾(Jamie Ager)，上一季選舉募款金額與愛德華茲相比幾乎是9比1。
委員會認為有充分證據顯示他曾騷擾兩名女助理，並罕見建議交付全院表決是否對他做出申誡，以公開譴責其不當行為。 包括反覆送年輕女性昂貴禮物、評論外貌與穿著、邀請共進私密晚餐和一同度假，還有寄送表達愛慕之情的字條，委員會認為足以被解讀為性暗示或戀愛示好。 他在調查報告出爐後承受黨內高層勸退壓力，遂宣布退出連任選舉；若後續申誡投票通過，恐進一步衝擊共和黨選情，增加民主黨翻盤機會。
精華 FAQ
委員會認為有充分證據顯示他曾騷擾兩名女助理，並罕見建議交付全院表決是否對他做出申誡，以公開譴責其不當行為。
包括反覆送年輕女性昂貴禮物、評論外貌與穿著、邀請共進私密晚餐和一同度假，還有寄送表達愛慕之情的字條，委員會認為足以被解讀為性暗示或戀愛示好。
他在調查報告出爐後承受黨內高層勸退壓力，遂宣布退出連任選舉；若後續申誡投票通過，恐進一步衝擊共和黨選情，增加民主黨翻盤機會。
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