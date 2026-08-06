關鍵指標… 密西根民主黨參議員初選 進步派薩依德獲勝

民主黨進步派薩依德在聯邦參議員初選中勝出，造成民主黨和政壇震撼，成為期中選舉的重要觀察指標。（美聯社）

被視為今年期中選舉極具指標意義的密西根州（Michigan）民主黨 參議員初選 ，經過漫長計票後，5日確定由進步派薩依德（Abdul El-Sayed）擊敗四連任的現任溫和派眾議員史蒂文斯（Haley Stevens）挑戰成功，將代表民主黨在11月與共和黨 爭取密州國會參議員席位。但民主黨進步派的連續出線，也引起民主黨內部焦慮。

路透報導，對民主黨而言，密西根州的這場選舉至關重要，民主黨要想在11月贏得參議院多數席位，將面臨一場艱苦的戰鬥。該黨不僅要保住密西根州和喬治亞州這兩個關鍵州的席位，還要拿下四個共和黨現有的席位，其中包括至少兩個在2024年川普以兩位數優勢獲勝的州。

紐約時報報導，幾個月來，民主黨建制派發出了日益嚴厲的警告，指從未贏得過選舉的進步派火爆人物薩依德醫師，恐怕難以贏得這席該黨絕不能失去的搖擺州參議員席次。

密州州長、國會議員以及州檢察長在選戰期間挺中間派的史蒂文斯，他們認為史蒂文斯才能贏得這種搖擺州的硬仗。密西根州的選民曾兩度投給川普（Donald J. Trump），也曾兩度投給雷根（Ronald Reagan）。

在初選過程中，民主黨內嚴重分裂，但5日初選結果出爐，包括參院少數黨領袖舒默、密西根州州長魏美桂都表態支持薩依德，民主黨也表示將全黨支持薩依德，以示團結。

薩依德在出線後表示，「無論我們在初選中可能存在什麼分歧，與我們的團結相比，這些分歧都顯得微不足道，」

4日的初選開票薩依德一路領先，但史蒂文斯戲劇化的追趕，最終僅以不到一個百分點的差距，由薩依德勝出。薩依德的進步主張較獲年輕人、白人與高學歷者支持。而史蒂文斯則在非裔與工人階級選民較多的地區表現較好。

薩依德是埃及裔，以色列的支持團體主要支持他的對手史蒂文斯。今年的幾場初選民主黨左派參選者紛紛勝出，被視為紐約市長曼達尼上任的政治現象，民主黨內擔心過度左傾不利大選，川普總統則一再抨擊左派人士是「共產黨人」。

薩依德5日特別向猶太選民顯示友好，稱他們為他的「兄弟姐妹」，並承諾會致力於保障他們的安全。

紐時報導，薩依德將為近十年來民主黨內部爭論不休的「勝選能力理論」提供首次大選檢驗。自從參議員桑德斯（Bernie Sanders）於2016年躍上全國舞台以來，進步派一直主張該黨的勝選之路在於推行能吸引廣大工人階級選民的全民經濟政綱。中間派則反駁，認為此類主張會疏遠那些該黨在近年失利地區必須爭取的溫和派選民。

薩依德以未過半的票數勝出，預示著11月將迎來一場艱苦的選戰，薩依德將面對於2015年離開國會的共和黨前眾議員羅傑斯（Mike Rogers）。

薩依德主打降低生活成本、提供全民健保以及禁止企業資金進入政治等，為主要訴求。他熟稔 Podcast 與社群媒體，打造了一個以向億萬富豪課稅、反對以色列以及推動全民醫療保險（Medicare for All）為核心的政綱。