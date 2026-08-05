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密西根民主黨參議員初選 開票91% 薩依德暫時領先史蒂文斯

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密西根州民主黨參議員初選 進步派領先溫和派

記者顏伶如／綜合報導
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堪薩斯州、密西根州、密蘇里州、維吉尼亞州、華盛頓州初選4日同步登場。(美聯社)
堪薩斯州、密西根州、密蘇里州、維吉尼亞州、華盛頓州初選4日同步登場。(美聯社)

堪薩斯州、密西根州、密蘇里州、維吉尼亞州、華盛頓州初選4日同步登場，CNN分析，密西根州民主黨初選結果將是今年全黨發展方向的最重要考驗，黨內進步派從今年春季到夏季以來，在多個深藍選區一路打敗現任者及建制派要角，這股趨勢在全國規模最大的決戰選區表現如何，備受矚目。

民主黨密州聯邦參議員初選中，身為進步派的前任底特律衛生廳長薩依德(Abdul El-Sayed)對決溫和派的密州聯邦眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)，勝出者將迎戰共和黨候選人、前任密州聯邦眾議員羅傑斯(Mike Rogers)。到截稿時間為止，薩依德以60%得票率領先史蒂文斯的37%。

彼得斯(Gary Peters)從2015年以來擔任民主黨密州聯邦參議員，但2020年連任時得票率僅贏1.7%，本屆任期結束便將退休。民主黨華府建制派人士認為，史蒂文斯最有辦法能為民主黨守住彼得斯席次，但如果薩依德出線，則印證進步派長期以來主張應建立新聯盟的策略。

CNN分析，這場初選的結果可能延伸到2028年，有意問鼎白宮的總統參選人可以從初選當中一窺密州選民的訴求。密西根州可能是民主黨總統提名過程中最早投票的六州之一，是總統大選必爭之地；4日初選結果也攸關民主黨能否在今年11月期中選舉在參院席次淨增4席而獲得過半席次。

民主黨密州聯邦眾議員塔內達爾(Shri Thanedar)爭取連任，但落後進步派挑戰者、州眾議員麥金尼(Donavan McKinney)。

共和黨堪薩斯州聯邦參議員馬歇爾(Roger Marshall)尋求連任，民主黨初選則有十多人參加，其中募款能力最強的是截至7月中旬競選帳戶有170多萬資金的「聯合衛理公會復活教堂」(United Methodist Church of the Resurrection)創立牧師漢密爾頓(Adam Hamilton)。

民主黨密蘇里州聯邦眾議員貝爾(Wesley Bell)尋求連任，初選遇上曾任眾議員的民主社會主義路線挑戰者布希(Cori Bush)。到截稿時間為止，貝爾以77%得票率領先布希的20%。

在維吉尼亞州，檢察官泰勒(Shannon Taylor)在競爭激烈的民主黨初選中勝出，成功取得維吉尼亞州第一國會選區的民主黨提名。她將在11月的大選中，挑戰長期連任的共和黨籍現任聯邦眾議員威特曼(Rob Wittman)。

前眾議員路里亞(Elaine Luria)贏得維州第二國會選區的民主黨提名，11月將與共和黨眾議員基根斯(Jen Kiggans)對決。

退休軍官水澤(Bert Mizusawa)擊敗兩名共和黨對手獲得提名，11月將挑戰民主黨溫和派參議員華納(Mark Warner)。

精華 FAQ

  • 截至截稿，進步派前底特律衛生廳長薩依德以60%領先，溫和派眾議員史蒂文斯為37%。這場勝負將決定誰代表民主黨挑戰共和黨候選人羅傑斯。

  • 因為密西根是大選搖擺州，也是民主黨內進步派與建制派角力的縮影。若薩依德勝出，將強化進步派主張重建新聯盟的路線；若史蒂文斯出線，則代表溫和派仍占優勢。

  • 同日還有堪薩斯、密蘇里、維吉尼亞與華盛頓州初選。密蘇里州貝爾大幅領先布希，維州泰勒與路里亞分別取得眾院提名，堪薩斯民主黨初選則有多人競逐。

民主黨 密西根州 初選

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