密西根州關鍵初選 民主黨更左轉？薩依德是頭痛人物

密西根州民主黨參議員初選，阿拉伯裔的進步派薩依德曾撇清與「民主社會主義者」的關係。(美聯社)

密西根州民主黨 參議員初選 4日登場，這場選舉被視為民主黨今年最具指標性的一役，將檢驗進步派與社會主義路線是否已擴散至中西部「心臟地帶」。這場初選由阿拉伯裔的進步派前地方公衛官員薩依德(Abdul El-Sayed)對決四屆聯邦眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)，凸顯民主黨內部對2024敗選檢討、勝選策略、巨額政治獻金對選舉的影響，以及美國與以色列關係等議題的嚴重分歧。

華爾街日報報導，薩依德獲得紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)所屬組織「美國民主社會主義者」(DSA)陣營的支持，DSA近期遭川普總統及共和黨人批評為「共產主義」。

共和黨派出前眾議員羅傑斯(Mike Rogers)迎戰民主黨候選人，而目前占據該席位的民主黨參議員彼得斯(Gary Peters)即將退休。

川普2024年在密西根州以1.4個百分點險勝，若民主黨此次失利，將更難奪回參院多數地位。

中間派的伊利諾州前聯邦眾議員布斯托斯(Cheri Bustos)批評，「今年如此關鍵，在搖擺州提名極左候選人風險龐大，薩依德將成為民主黨的頭痛人物」，強調極左社會主義候選人在最搖擺的地區從未證明自己具備當選實力。

支持薩依德的自由派倡議組織「進步變革運動委員會」(Progressive Change Campaign Committee)共同創辦人格林(Adam Green)反駁說：「若薩依德在對手砸下6000萬元特殊利益資金(special-interest money)後仍獲勝，將成為民主黨的轉捩點，並向所有民主黨政治人物傳遞訊息：只要人民站在你這邊，得罪這些利益團體也無妨。」

中間派智庫「第三條路」(Third Way)主席考萬(Jonathan Cowan)表示，薩依德若要在川普兩度勝出的密西根州爭取中間選民的支持，必須公開切割DSA及其激進議程。

薩依德曾在受訪期間撇清他與DSA的關係，形容自己「在技術層面或實質上，並不屬於DSA」。

密西根州民主黨參議員初選，四屆聯邦眾議員史蒂文斯(粉衣者）代表「溫和建制派」參選。(美聯社)