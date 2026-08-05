我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密西根民主黨參議員初選 開票91% 薩依德暫時領先史蒂文斯

48小時內見分曉 川普：美伊討論非常好 荷莫茲不開就出重拳

角逐威州州長 民主黨韓裔覺醒派曾主張「取消感恩節」

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
威斯康辛州韓裔的民主黨州長參選人佛蘭切絲卡．洪曾於五年前推文「取消感恩節」引議，...
威斯康辛州韓裔的民主黨州長參選人佛蘭切絲卡．洪曾於五年前推文「取消感恩節」引議，現在她為推文辯護。(美聯社)

威斯康辛州民主黨州長參選人、前州眾議員韓裔佛蘭切絲卡．洪(Francesca Hong)為她2021年「取消感恩節」的推文辯護，稱感恩節對許多族群是「極度痛苦的時刻」。餐飲業出身的佛蘭切絲卡．洪強調，她的廚師背景有助於「讓更多人齊聚一堂」。對此，共和黨抨擊她的言論，認為此舉偏離主流價值。

國會山莊報(The Hill)報導，佛蘭切絲卡．洪3日為她過去在社群媒體上呼籲「取消感恩節」的貼文辯護，讓她在威斯康辛州州長選戰中的進步主張更加鮮明。她在CNN節目「The Source」表示，感恩節「對我們社區許多人來說是極度痛苦的時刻」。

佛蘭切絲卡．洪補充說，「所以我希望讓大家知道，觀點本來就是多元的，但觀點是可以調整的，」她先前在該社群平台上寫道，「取消感恩節，1621年就應該做了。」

英國船隻「五月花號」載有清教徒，於1620年11月抵麻州。 

共和黨人持續就這種說法以及她可能被民主黨提名角逐威斯康辛州州長一事，進行猛烈抨擊。無黨派選舉分析機構「庫克政治報告」(The Cook Political Report)的泰勒(Jessica Taylor)在X平台上寫道，「她對感恩節的回答，完全偏離了人們對『正常』的認知。」

佛蘭切絲卡．洪還說，「我一直認為，我的餐飲業背景以及經營餐廳七、八年的經歷，讓我把人們聚集在餐桌旁分享對話、建立連結是一件好事。我認為我的廚師背景將幫助我成為一個更好的州長，能夠讓更多人齊聚一堂。」她也推動了一項州級「經濟正義權利法案」，並提議設立州立銀行與免費社會服務。

佛蘭切絲卡．洪目前主要的黨內競爭對手、前副州長巴恩斯(Mandela Barnes)因職場性行為不當的指控已暫停競選，她將在8月11日的初選對決克勞利(David Crowley)、州參議員羅伊斯(Kelda Roys)與布倫南(Joel Brennan)。威州州長艾佛斯(Tony Evers)則表態支持克勞利，但包括加州聯邦眾議員康納(Ro Khanna)與明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)在內的民主黨進步派人士則支持佛蘭切絲卡．洪。

精華 FAQ

  • 她在CNN受訪時表示，感恩節對許多社區與族群來說是極度痛苦的時刻，因此她先前才會發表相關言論，並稱觀點可以調整，並非不能檢討。

  • 佛蘭切絲卡．洪說自己經營餐廳多年，習慣把人們聚在餐桌旁交流與建立連結，因此認為廚師背景能幫助她成為更好的州長，讓更多人齊聚一堂。

  • 她的進步派立場讓主張更鮮明，但也引來共和黨猛烈抨擊。她將在8月11日初選對上多名對手，而包括Ro Khanna、Ilhan Omar等進步派則公開支持她。

感恩節 民主黨 韓裔

上一則

中國新型光纖收發器 川普政府擬禁入美

下一則

F-1簽證核發量：中國減46% 印度少60%

延伸閱讀

葛理漢胞妹角逐南卡聯邦參議員 川普背書沒用？黨內初選勝出渺茫

葛理漢胞妹角逐南卡聯邦參議員 川普背書沒用？黨內初選勝出渺茫
南卡共和黨參議員初選 葛理漢妹達琳決爭取提名 川普支持

南卡共和黨參議員初選 葛理漢妹達琳決爭取提名 川普支持
紐約州長選戰倒數百日 霍楚民調、募款領先布萊克曼

紐約州長選戰倒數百日 霍楚民調、募款領先布萊克曼
費特曼批桑德斯助選反害民主黨 遭回嗆「我不會聽你的」

費特曼批桑德斯助選反害民主黨 遭回嗆「我不會聽你的」

熱門新聞

以合法管道移民美國的180萬人，在川普總統二度執政之後遭到剝奪合法身分。（美聯社）

川普執政180萬移民遭剝奪合法身分 學者憂美重返白人國家

2026-07-30 12:00
美國陸軍26日證實，7月中旬首度在海上測試神秘的新型電戰系統「眾神之鎚」。（截自美國太空司令部在X的照片）

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

2026-07-30 03:45
華爾街日報30日獨家報導，川普政府正考慮對國際學生畢業後申請留美工作資格加收10萬美元費用。(路透)

國際生畢業留美工作 川普政府研議加收10萬美元

2026-07-30 13:48
4艘中國海警船8日上午侵擾金門水域，台灣海巡巡防艇一對一併航監控，全程蒐證，並透過中、英文無線電廣播要求中國海警船立即駛離。（海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）

台灣淪「最孤立島嶼」 美學者拋保台新戰略 關鍵在華府意願

2026-07-29 06:10
佛奇雖然已在拜登卸任總統前獲得特赦，但共和黨仍對他在疫情期間的表現追究責任，佛奇29日在國會聽證時不斷引用憲法第五修正案拒絕答覆。（歐新社）

參院新冠聽證火爆 佛奇拒答百次 保羅怒批藐視國會

2026-07-30 10:06
川普總統的新行政命令28日生效，法官可以不需要舉行聽證即直接遣返申請庇護者，可能衝擊45萬人。（路透）

近45萬庇護案可能直接轉給移民法官 恐面臨遣返

2026-07-29 05:23

超人氣

更多 >
美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry

美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry
美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年

美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年
華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益
入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少
獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡