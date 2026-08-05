角逐威州州長 民主黨韓裔覺醒派曾主張「取消感恩節」

威斯康辛州韓裔的民主黨州長參選人佛蘭切絲卡．洪曾於五年前推文「取消感恩節」引議，現在她為推文辯護。(美聯社)

威斯康辛州民主黨 州長參選人、前州眾議員韓裔 佛蘭切絲卡．洪(Francesca Hong)為她2021年「取消感恩節 」的推文辯護，稱感恩節對許多族群是「極度痛苦的時刻」。餐飲業出身的佛蘭切絲卡．洪強調，她的廚師背景有助於「讓更多人齊聚一堂」。對此，共和黨抨擊她的言論，認為此舉偏離主流價值。

國會山莊報(The Hill)報導，佛蘭切絲卡．洪3日為她過去在社群媒體上呼籲「取消感恩節」的貼文辯護，讓她在威斯康辛州州長選戰中的進步主張更加鮮明。她在CNN節目「The Source」表示，感恩節「對我們社區許多人來說是極度痛苦的時刻」。

佛蘭切絲卡．洪補充說，「所以我希望讓大家知道，觀點本來就是多元的，但觀點是可以調整的，」她先前在該社群平台上寫道，「取消感恩節，1621年就應該做了。」

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共和黨人持續就這種說法以及她可能被民主黨提名角逐威斯康辛州州長一事，進行猛烈抨擊。無黨派選舉分析機構「庫克政治報告」(The Cook Political Report)的泰勒(Jessica Taylor)在X平台上寫道，「她對感恩節的回答，完全偏離了人們對『正常』的認知。」

佛蘭切絲卡．洪還說，「我一直認為，我的餐飲業背景以及經營餐廳七、八年的經歷，讓我把人們聚集在餐桌旁分享對話、建立連結是一件好事。我認為我的廚師背景將幫助我成為一個更好的州長，能夠讓更多人齊聚一堂。」她也推動了一項州級「經濟正義權利法案」，並提議設立州立銀行與免費社會服務。

佛蘭切絲卡．洪目前主要的黨內競爭對手、前副州長巴恩斯(Mandela Barnes)因職場性行為不當的指控已暫停競選，她將在8月11日的初選對決克勞利(David Crowley)、州參議員羅伊斯(Kelda Roys)與布倫南(Joel Brennan)。威州州長艾佛斯(Tony Evers)則表態支持克勞利，但包括加州聯邦眾議員康納(Ro Khanna)與明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)在內的民主黨進步派人士則支持佛蘭切絲卡．洪。