我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音737 MAX系列接連空難後 隔了7年再有新飛機獲認證

荷莫茲重啟協議近了 恐讓伊朗籌碼更多 分析：川普只剩2選擇

招生等7主題 教部令大學上網表態

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
奧斯汀德州大學學生去年11月齊聚德州議會大廈抗議川普政府提出的「高等教育學術卓越...
奧斯汀德州大學學生去年11月齊聚德州議會大廈抗議川普政府提出的「高等教育學術卓越協議」時，手持寫著「保護族裔研究」的標語。(美聯社)

川普政府認為許多大學的校園政策削弱美國民眾信任，正敦促各校領導層導正之。教育部長麥克曼(Linda McMahon)3日向全美大學發出公開信，要求各大學校長及校董會針對七大主題作出說明，並將聲明置於學校網站醒目位置，回應外界對於學術標準、招生程序、學費成本等疑慮。

須說明的七大主題為：招生透明度與擇優原則；言論自由與開放探究；知識多元化與學術活力；學費成本、價值觀、學生成果；人工智慧時代的學術標準與嚴謹性；保護研究誠信免受惡意外國勢力影響；優先考慮美國利益。

紐約時報報導，川普政府去年試圖透過名為「高等教育學術卓越協議」(Compact for Academic Excellence in Higher Education，下稱協議)來激勵大學配合其政策，當時政府承諾若學校接受其議程，將更容易取得研究經費，但該提案最終遭到各校拒絕。

3日由麥克曼簽署的公開信並未提及任何削減經費的威脅，而是主張這些改革將有助於改善美國家長與學生對高等教育的觀感，寫道：「學術標準稀釋、招生政策不透明、具有支配性的單一文化，已嚴重侵蝕公眾信任。唯有完全坦誠與透明，才能開始重建高等教育與美國人民之間的聯繫。」

目前尚不清楚全美數千所大專院校如何回應這封公開信。這次川普政府並未提出任何新的法律或監管要求，也未特別要求取消對跨性別學生的保障措施，麥克曼只要求全國所有高等教育機構在今年底前，公開說明自身的承諾與計畫進行的改革。

這項新行動距離川普政府提出「協議」約10個月。「協議」要求的條件包括：限制國際學生招生比率、凍漲學費、考慮「改革或廢除刻意懲罰、貶低，甚至煽動對保守派理念施暴的校內單位」，也要求各校承諾川普政府對生理性別的定義。然而許多學校猛烈抨擊這項提案，「協議」最終宣告失敗。

不過官員堅稱並未放棄重新設計「協議」的構想，部分理念之後也納入實際政策，如國務院開始優先處理大學部國際學生比率低於15%的學校之學生簽證申請。

16歲的貝利·卡爾德隆(前)與德州奧斯汀高中生，去年11月在德州議會大廈前遊行，...
16歲的貝利·卡爾德隆(前)與德州奧斯汀高中生，去年11月在德州議會大廈前遊行，抗議川普政府的「高等教育學術卓越協議」。(美聯社)

精華 FAQ

  • 麥克曼要求各校就招生透明度、言論自由、知識多元化、學費成本與學生成果、AI時代學術標準、研究誠信防外力干預，以及優先考慮美國利益等7項主題，將承諾與改革計畫放上學校網站。

  • 沒有。這次公開信並未提出新的法律或監管要求，也未明言削減經費；教育部主要是要求各大學在今年底前主動說明改革方向，藉此回應外界對高等教育的信任危機。

  • 它延續了川普政府先前「高等教育學術卓越協議」的思路。當時曾以研究經費誘因推動大學配合，但遭多校拒絕；如今雖未重提威脅，部分理念仍已進入實際政策。

紐約時報 川普

上一則

白宮閉門會議敲定「AI監督框架」全球關注

下一則

美日聯手救日圓／早在1月開始規畫 川普稱「日本求助」

延伸閱讀

布朗大學校長派克森辭職 曾為了獲得聯邦撥款「反DEI」惹議

布朗大學校長派克森辭職 曾為了獲得聯邦撥款「反DEI」惹議

大學申請開跑 今年有7大不同

大學申請開跑 今年有7大不同
國際生畢業留美工作 川普政府研議加收10萬美元

國際生畢業留美工作 川普政府研議加收10萬美元
銘傳大學辦公室進駐長堤州大 開雙聯碩士學程

銘傳大學辦公室進駐長堤州大 開雙聯碩士學程

熱門新聞

以合法管道移民美國的180萬人，在川普總統二度執政之後遭到剝奪合法身分。（美聯社）

川普執政180萬移民遭剝奪合法身分 學者憂美重返白人國家

2026-07-30 12:00
美國陸軍26日證實，7月中旬首度在海上測試神秘的新型電戰系統「眾神之鎚」。（截自美國太空司令部在X的照片）

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

2026-07-30 03:45
華爾街日報30日獨家報導，川普政府正考慮對國際學生畢業後申請留美工作資格加收10萬美元費用。(路透)

國際生畢業留美工作 川普政府研議加收10萬美元

2026-07-30 13:48
4艘中國海警船8日上午侵擾金門水域，台灣海巡巡防艇一對一併航監控，全程蒐證，並透過中、英文無線電廣播要求中國海警船立即駛離。（海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）

台灣淪「最孤立島嶼」 美學者拋保台新戰略 關鍵在華府意願

2026-07-29 06:10
佛奇雖然已在拜登卸任總統前獲得特赦，但共和黨仍對他在疫情期間的表現追究責任，佛奇29日在國會聽證時不斷引用憲法第五修正案拒絕答覆。（歐新社）

參院新冠聽證火爆 佛奇拒答百次 保羅怒批藐視國會

2026-07-30 10:06
川普總統的新行政命令28日生效，法官可以不需要舉行聽證即直接遣返申請庇護者，可能衝擊45萬人。（路透）

近45萬庇護案可能直接轉給移民法官 恐面臨遣返

2026-07-29 05:23

超人氣

更多 >
女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元
周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」
舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活
台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途
劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她