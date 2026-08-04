招生等7主題 教部令大學上網表態

奧斯汀德州大學學生去年11月齊聚德州議會大廈抗議川普政府提出的「高等教育學術卓越協議」時，手持寫著「保護族裔研究」的標語。(美聯社)

川普 政府認為許多大學的校園政策削弱美國民眾信任，正敦促各校領導層導正之。教育部長麥克曼(Linda McMahon)3日向全美大學發出公開信，要求各大學校長及校董會針對七大主題作出說明，並將聲明置於學校網站醒目位置，回應外界對於學術標準、招生程序、學費成本等疑慮。

須說明的七大主題為：招生透明度與擇優原則；言論自由與開放探究；知識多元化與學術活力；學費成本、價值觀、學生成果；人工智慧時代的學術標準與嚴謹性；保護研究誠信免受惡意外國勢力影響；優先考慮美國利益。

紐約時報 報導，川普政府去年試圖透過名為「高等教育學術卓越協議」(Compact for Academic Excellence in Higher Education，下稱協議)來激勵大學配合其政策，當時政府承諾若學校接受其議程，將更容易取得研究經費，但該提案最終遭到各校拒絕。

3日由麥克曼簽署的公開信並未提及任何削減經費的威脅，而是主張這些改革將有助於改善美國家長與學生對高等教育的觀感，寫道：「學術標準稀釋、招生政策不透明、具有支配性的單一文化，已嚴重侵蝕公眾信任。唯有完全坦誠與透明，才能開始重建高等教育與美國人民之間的聯繫。」

目前尚不清楚全美數千所大專院校如何回應這封公開信。這次川普政府並未提出任何新的法律或監管要求，也未特別要求取消對跨性別學生的保障措施，麥克曼只要求全國所有高等教育機構在今年底前，公開說明自身的承諾與計畫進行的改革。

這項新行動距離川普政府提出「協議」約10個月。「協議」要求的條件包括：限制國際學生招生比率、凍漲學費、考慮「改革或廢除刻意懲罰、貶低，甚至煽動對保守派理念施暴的校內單位」，也要求各校承諾川普政府對生理性別的定義。然而許多學校猛烈抨擊這項提案，「協議」最終宣告失敗。

不過官員堅稱並未放棄重新設計「協議」的構想，部分理念之後也納入實際政策，如國務院開始優先處理大學部國際學生比率低於15%的學校之學生簽證申請。

16歲的貝利·卡爾德隆(前)與德州奧斯汀高中生，去年11月在德州議會大廈前遊行，抗議川普政府的「高等教育學術卓越協議」。(美聯社)