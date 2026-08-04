招生等7主題 教部令大學上網表態
川普政府認為許多大學的校園政策削弱美國民眾信任，正敦促各校領導層導正之。教育部長麥克曼(Linda McMahon)3日向全美大學發出公開信，要求各大學校長及校董會針對七大主題作出說明，並將聲明置於學校網站醒目位置，回應外界對於學術標準、招生程序、學費成本等疑慮。
須說明的七大主題為：招生透明度與擇優原則；言論自由與開放探究；知識多元化與學術活力；學費成本、價值觀、學生成果；人工智慧時代的學術標準與嚴謹性；保護研究誠信免受惡意外國勢力影響；優先考慮美國利益。
紐約時報報導，川普政府去年試圖透過名為「高等教育學術卓越協議」(Compact for Academic Excellence in Higher Education，下稱協議)來激勵大學配合其政策，當時政府承諾若學校接受其議程，將更容易取得研究經費，但該提案最終遭到各校拒絕。
3日由麥克曼簽署的公開信並未提及任何削減經費的威脅，而是主張這些改革將有助於改善美國家長與學生對高等教育的觀感，寫道：「學術標準稀釋、招生政策不透明、具有支配性的單一文化，已嚴重侵蝕公眾信任。唯有完全坦誠與透明，才能開始重建高等教育與美國人民之間的聯繫。」
目前尚不清楚全美數千所大專院校如何回應這封公開信。這次川普政府並未提出任何新的法律或監管要求，也未特別要求取消對跨性別學生的保障措施，麥克曼只要求全國所有高等教育機構在今年底前，公開說明自身的承諾與計畫進行的改革。
這項新行動距離川普政府提出「協議」約10個月。「協議」要求的條件包括：限制國際學生招生比率、凍漲學費、考慮「改革或廢除刻意懲罰、貶低，甚至煽動對保守派理念施暴的校內單位」，也要求各校承諾川普政府對生理性別的定義。然而許多學校猛烈抨擊這項提案，「協議」最終宣告失敗。
不過官員堅稱並未放棄重新設計「協議」的構想，部分理念之後也納入實際政策，如國務院開始優先處理大學部國際學生比率低於15%的學校之學生簽證申請。
麥克曼要求各校就招生透明度、言論自由、知識多元化、學費成本與學生成果、AI時代學術標準、研究誠信防外力干預，以及優先考慮美國利益等7項主題，將承諾與改革計畫放上學校網站。 沒有。這次公開信並未提出新的法律或監管要求，也未明言削減經費；教育部主要是要求各大學在今年底前主動說明改革方向，藉此回應外界對高等教育的信任危機。 它延續了川普政府先前「高等教育學術卓越協議」的思路。當時曾以研究經費誘因推動大學配合，但遭多校拒絕；如今雖未重提威脅，部分理念仍已進入實際政策。
精華 FAQ
麥克曼要求各校就招生透明度、言論自由、知識多元化、學費成本與學生成果、AI時代學術標準、研究誠信防外力干預，以及優先考慮美國利益等7項主題，將承諾與改革計畫放上學校網站。
沒有。這次公開信並未提出新的法律或監管要求，也未明言削減經費；教育部主要是要求各大學在今年底前主動說明改革方向，藉此回應外界對高等教育的信任危機。
它延續了川普政府先前「高等教育學術卓越協議」的思路。當時曾以研究經費誘因推動大學配合，但遭多校拒絕；如今雖未重提威脅，部分理念仍已進入實際政策。
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