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白宮閉門會議敲定「AI監督框架」全球關注

記者顏伶如／綜合報導
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美中對AI大型語言模型開發究的競爭烈，中國的AI模型急起直追。圖為美國最早問世的...
美中對AI大型語言模型開發究的競爭烈，中國的AI模型急起直追。圖為美國最早問世的OpenAI的語言模型ChatGPT領先地位與市場，遭到中方的挑戰。(美聯社)

白宮3日表示，已經如期完成用來評估先進人工智慧(AI)模型的一套自願框架，但不願透露框架具體內容為何、哪些人曾經看過內容或者哪些企業將開始使用這套框架。

Axios新聞網站分析，白宮在閉門會議裡敲定的AI監督框架，除了受到直接受到影響的科技產業注意之外，其他產業同樣密切關注。

決策官員、AI安全倡議人士、美國盟友都在等著觀察世界上最強大模型將受到哪些規則的規範。白宮官員表示，6月2日行政命令當中描述的自願框架，已經趕在截止期限之前完成。

官員指出，目前白宮正與業界代表討論接下來的後續步驟。官員表示，除了Anthropic、OpenAI與谷歌(Google)之外，政府目前還跟更多業界夥伴接洽中。

報導指出，這三家AI實驗室都在截止期限之前針對框架草案對政府提供反饋意見。

這套自願框架旨在為人工智慧研發者提供一套機制，以便跟政府對接並確認研發中的模型是否在涵蓋範圍之內。

根據報導，這套框架將提供明確規範，讓政府在AI模型發布之前最多30天提早取得存取權限，並列出保密、網路安全規定；內部人員使用智慧財產保護、保密協議等層面都須做到符合規定。框架當中還包括界定哪些「受到信任的合作夥伴」也對模型提早擁有存取權。

白宮行政命令明確寫道，用來評估AI模型先進網路能力的測驗標準將列為機密；哪些模型受到行政命令涵蓋的門檻標準同樣列為機密，只有在「適當情況之下」才會跟AI發展或研究人員分享訊息。

由於行政命令並沒有把這套自願框架列為機密，決策專員與其他觀察家原本希望能夠得知更多細節。

報導指出，科技公司正嘗試盡快釐清訊息，以便了解自家研發中的模型是否屬於框架適用範圍。

白宮官員說：「沒有列為機密的事情，並不代表我們就要對所有人都全面公布。」

精華 FAQ

  • 這是一套用來評估先進AI模型的自願框架，目的是讓研發者能與政府對接，確認模型是否落入監管範圍，並為後續安全、保密與存取規則建立基礎。

  • 報導指出，框架將要求政府在AI模型發布前最多30天可提前取得存取權限，同時列出保密、網路安全與內部人員使用智慧財產保護等相關要求。

  • Anthropic、OpenAI與Google都在截止期限前提供回饋，且白宮也與更多業界夥伴接觸。外界關注是因為這將影響最先進模型的規範方式與適用範圍。

白宮 OpenAI 人工智慧

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