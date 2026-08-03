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出任司法部長受阻 布蘭希廢止反武器化基金為表決鋪路

記者顏伶如／即時報導
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代理部長布蘭奇2日晚間在社群媒體X發文指出，司法部今年5月18日成立規模近18億...
代理部長布蘭奇2日晚間在社群媒體X發文指出，司法部今年5月18日成立規模近18億元的「反武器化基金」正式廢止，不具任何效力。（路透）

代理部長布蘭奇(Todd Blanche)2日晚間在社群媒體X發文指出，司法部今年5月18日成立規模近18億元的「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)正式廢止，不具任何效力。CNN 3日報導分析，布蘭奇此舉是為出任部長的任命案排除障礙。雖然布蘭奇先前已公開表示「反武器化基金」計畫已經取消，但司法部一直沒有把這項口頭承諾轉化為書面文件。

川普總統提名布蘭奇出任部長，但原訂30日的提名表決在共和黨參議員杯葛之下受挫。CNN報導，參院司法委員會4日將對布蘭奇任命案進行投票，布蘭奇可望在參院進入暑假五周休會期之前完成任命。

布蘭奇2日晚間在X平台發文寫道：「我與團隊過去幾周跟委員會成員及參議員們會面，答覆所有疑慮與待解問題。」他表示：「經過善意協商之後，特此頒布以下命令，對今年5月的國稅局(IRS)和解案做出更新。」

貼文當中附上日期註記8月2日的命令，內容寫道：「司法部長於2026年5月18日設立的『反武器化基金』命令予以廢止，不具備任何效力或作用。」

川普今年1月以個人身份對國稅局提告，指控2019年度報稅資料遭洩漏給媒體而索償100億元。川普5月18日同意撤告，司法部當天則根據和解協議而成立17.76億元的「反武器化基金」，用來賠償自認曾遭司法部不公平調查的受害者，包括曾經參與2021年1月6日國會暴動而遭起訴的被告。協議附加條款設有豁免條款，國稅局將「永久禁止且排除」於對川普、親屬及關係人、信託與企業進行稅務稽查。

然而，參院司法委員會兩名共和黨成員孔寧(John Cornyn)、提里斯(Thom Tillis)反對「反武器化基金」，成為布蘭奇爭取真除過程的核心阻礙。

布蘭奇2日晚間公布的文件裡，還限制國稅局和解協議裡原本對川普與川普家人提供的稅務調查豁免條款。

這項附加條款是孔寧反對「反武器化基金」的核心理由，要求布蘭奇把附加條款文字修改為豁免對象儘適用於川普以往訴訟或在國稅局以往訴訟裡列為被告的人員。

布蘭奇2日公布的命令指出，豁免條款「只能溯源既往」(applies by its terms only retroactively)，且僅適用於「訴訟名單裡的當事人」。

孔寧發言人耶茲比克(Natalie Yezbick)2日晚間表示，孔寧已與司法部達成協議。

精華 FAQ

  • 因為他的司法部長任命案在參院司法委員會遭共和黨議員杯葛，廢止這項基金可回應外界疑慮，替4日投票與後續表決鋪路。

  • 這筆約17.76億元基金是依川普與國稅局和解協議設立，目的在賠償自稱遭司法部不公平調查的人，包括部分1月6日暴動被告。

  • 孔寧反對的核心是川普家族稅務豁免條款過於寬泛。布蘭奇新命令將其限縮為僅溯及既往、且只適用於訴訟名單中的當事人。

反武器化基金 司法部 參院

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