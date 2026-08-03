「對伊開戰形同背叛」 川普支持者組復仇者聯盟、可能成立新政黨

過去是川普總統(右)鐵桿支持者的前眾議員格林(左)、媒體人卡爾森(中)，指川普背叛他們的支持，擬另組新黨。（美聯社檔案照）

幾名最具影響力的右派批評者，近日宣布聯手籌劃新的政治運動，甚至傳出正在醞釀籌組新政黨。

前福斯新聞(Fox News)主持人卡爾森(Tucker Carlson)、喬治亞州前共和黨 眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)、即將卸任的肯塔基州共和黨眾議員馬西(Thomas Massie)，以及前國家反恐中心(National Counterterrorism Center，NCTC)主任肯特(Joe Kent)等人，1日齊聚卡爾森位於緬因州的木屋。

這些人或與川普 意見相左，或對他未履行部分承諾感到失望，轉而成為川普的反對者。格林在X平台直言，「我們說過不再對外戰爭，我們是認真的，也正因為川普做出這項承諾，我們才支持他。但他背叛了我們」。她更強調，「我們的使命是讓『美國優先』屬於所有美國人，不分左派、右派或中間派。這場運動已經開始」。

小木屋平時是卡爾森錄製節目的場所。馬西轉發格林貼文還開玩笑說，「這場會議不會被電視轉播」。 前共和黨眾議員格林（左三）1日貼出與卡爾森、馬西等人在卡爾森小木屋聚會的合照。（取自格林X帳號）

據TV Insider報導，格林6月受訪時透露正認真討論成立不落入兩黨陷阱的「第三黨」；卡爾森與格林均宣布徹底與決裂共和黨，不再支持背叛選民的政黨。

據每日郵報(Daily Mail)報導，這場在鹿角吊燈與武器裝飾下舉行的燭光集會，出席者還包括馬西的妻子莫法(Carolyn Grace Moffa)、肯特妻子海瑟凱薩(Heather Kaiser Kent)，以及格林的新婚丈夫格倫(Brian Glenn)。格林因與民主黨聯手要求司法部公布「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案被川普痛罵「叛徒」後於1月辭職；馬西也因相同理由及反對川普法案，於5月初選遭川普支持的候選人蓋仁(Ed Gallrein)擊敗。

這場會議與會人士的合照公開後引發熱議。右派自媒體人瓊斯(Alex Jones)讚許「這是一群了不起的美國人」，有網友評論「復仇者聯盟 (Avengers)集結」；右派自媒體人盧默(Laura Loomer)則呼籲，「這七人應列入政府觀察名單，他們是『美國的叛徒』、都是受外國敵對勢力操控的反川普分子。」