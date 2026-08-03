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期中選舉近了 民主黨等不到大金主捐款

編譯陳韻涵／綜合報導
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美國億萬富豪、知名投資人索羅斯（George Soros）。 (美聯社)
美國億萬富豪、知名投資人索羅斯（George Soros）。 (美聯社)

億萬富豪索羅斯(George Soros)和兒子亞歷克斯(Alex Soros)曾在2018年期中選舉間，捐款逾40萬元給民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)，2022年選舉期間捐逾100萬元，但今年至今分文未捐。無獨有偶，領英(LinkedIn)共同創辦人霍夫曼(Reid Hoffman)多年來持續捐款給DNC，今年同樣尚無作為。為政黨大金主諮詢的民主黨策略師表示，部分捐款者開玩笑地將DNC解讀為「別捐錢」(Do Not Contribute)。

華爾街日報報導，距關鍵期中選舉僅剩數月，民主黨募款卻不見大金主。

不少黨內菁英仍看好民主黨奪回眾院，甘願砸下重金支持候選人，但體制疲乏與公開內鬥的氣氛讓多位大金主卻步。

部分大金主不滿民主黨自2024年總統大選期間運用資金的方式，當時的總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)倉促獲得提名後，迅速募得逾10億元仍敗選；另有捐款者厭倦了加薩戰爭、反猶太議題，以及黨內民主社會主義派系分歧。

曾領導拜登競選連任籌款並擔任前總統歐巴馬財務總監的吉福德(Rufus Gifford)近日撰文批評道，「我認為DNC主席馬丁(Ken Martin)已無法挽救，他是個好人，出發點良善，但顯然無法應對這個關鍵時刻」。

力挺DNC的人士則強調，截至6月底的募款金額已超過2017年至2018年同期。

馬丁的盟友表示，他之所以當選DNC主席，並不是因為他擅長拉攏富豪，而是與各州黨部關係緊密。負責調配七位數以上大金主捐款的查普列夫斯基(Gary Czaplewski)則說：「上次選舉後，大家都精疲力竭，投入龐大資金卻沒有回報，但這不是馬丁的錯。」

報導指出，部分金主轉而直接資助明星候選人，如競選德州參議員的塔拉里科(James Talarico)今年已募得5500萬元，喬治亞州民主黨參議員候選人奧薩夫(Jon Ossoff)募得3400萬元，遠高於共和黨對手。

馬丁近期爭議不斷，「紐約時報」揭露他將手機摔向幕僚辦公桌，招致人資投訴；DNC目前負債1800萬元，手頭卻只有1600萬元現金，募款進度落後共和黨。

曾為賀錦麗募得數百萬元的現任DNC全國財務委員會成員的瓦茲(Shannon Watts)說：「普遍共識是，馬丁已失去黨內領袖、民選官員，最重要的是金主的信任，我認為信任一旦流失便難以挽回。」

康乃狄克州參議員墨菲(Chris Murphy)則表示，資金確實令人擔憂，如今選舉失利未必因為候選人缺錢，而是共和黨背後有億萬富翁撐腰。

精華 FAQ

  • 報導指出，索羅斯、霍夫曼等長期捐款者今年至今未出手，主因包括對DNC內鬥、加薩戰爭與反猶議題不滿，以及對2024年募款運用方式感到失望。

  • DNC目前負債1800萬元，手頭現金約1600萬元，募款進度落後共和黨。雖然支持者強調截至6月底募得金額優於2017年至2018年同期，但壓力仍很大。

  • 部分金主改為直接資助明星候選人，例如德州參議員候選人塔拉里科今年已募得5500萬元，喬治亞州民主黨參議員候選人奧薩夫也募得3400萬元，金額都相當可觀。

民主黨 期中選舉 眾院

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