川普「自由250」已獲5000萬元企業贊助 雪佛龍、TikTok都上榜

由川普總統主導的「自由250」獲得20多家企業贊助，募資逾5000萬元。（路透）

最新資料披露，川普 總統成立的非營利組織「自由250」(Freedom 250)，在既有的國會補助經費之外，還獲得三家大企業總額達900萬元的贊助款。

政治新聞網站Politico報導，雪佛龍(Chevron)、聯合航空 (United Airlines)以及國防承包商RTX總共已捐了900萬元給「自由250」，其中逾半數來自雪佛龍。

雪佛龍今年5月對「自由250」捐款500萬元，是同期間其他政治捐款的五倍之多；聯合航空則是在3月時捐款250萬元，RTX也是在5月捐款150萬元，兩筆捐款分別占兩家企業同期政治捐款總額半數以上。

雪佛龍發言人杜倫(Bill Turenne)強調：「身為一家引以為傲的美國公司，雪佛龍很高興能夠支持慶祝獨立250周年慶祝活動。」聯合航空證實資料無誤，卻拒絕發表評論，RTX公司則保持緘默。

華爾街日報(WSJ)日前報導，「自由250」獲得20多家企業贊助，募資逾5000萬元，包括影音平台TikTok 捐款200萬元，科技公司「甲骨文」(Oracle)和能源巨頭「埃克森美孚」(ExxonMobil)也分別捐款100萬元。

報導指出，國會十年前成立非營利組織「美國250」(America 250)，負責策畫獨立250周年慶祝活動，不料川普去年初透過一紙行政命令成立公私合辦的「自由250」取而代之，並積極為該組織募款，而且「自由250」利用分級獎勵措施吸引金主，凡捐款金額愈高，獲得品牌推廣機會以及參加川普私人活動的機會也愈高。

去年國會通過「大又美法」(One Big Beautiful Bill Act)編列1億5000元，補助「自由250」籌辦250周年國慶活動；本月初白宮又申請1000萬元，以填補國家公園管理局(National Park Service)在國家廣場(National Mall)舉辦獨立紀念日慶祝活動的經費。

值得注意的是，日本「軟銀集團」(SoftBank Group Corp.)今年5月捐款5000萬元，贊助川普總統圖書館基金會，是川普大型募款計畫中少數被公開且金額最高的企業單筆捐款。