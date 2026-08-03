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川普「自由250」已獲5000萬元企業贊助 雪佛龍、TikTok都上榜

編譯俞仲慈／綜合報導
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由川普總統主導的「自由250」獲得20多家企業贊助，募資逾5000萬元。（路透）
由川普總統主導的「自由250」獲得20多家企業贊助，募資逾5000萬元。（路透）

最新資料披露，川普總統成立的非營利組織「自由250」(Freedom 250)，在既有的國會補助經費之外，還獲得三家大企業總額達900萬元的贊助款。

政治新聞網站Politico報導，雪佛龍(Chevron)、聯合航空(United Airlines)以及國防承包商RTX總共已捐了900萬元給「自由250」，其中逾半數來自雪佛龍。

雪佛龍今年5月對「自由250」捐款500萬元，是同期間其他政治捐款的五倍之多；聯合航空則是在3月時捐款250萬元，RTX也是在5月捐款150萬元，兩筆捐款分別占兩家企業同期政治捐款總額半數以上。

雪佛龍發言人杜倫(Bill Turenne)強調：「身為一家引以為傲的美國公司，雪佛龍很高興能夠支持慶祝獨立250周年慶祝活動。」聯合航空證實資料無誤，卻拒絕發表評論，RTX公司則保持緘默。

華爾街日報(WSJ)日前報導，「自由250」獲得20多家企業贊助，募資逾5000萬元，包括影音平台TikTok捐款200萬元，科技公司「甲骨文」(Oracle)和能源巨頭「埃克森美孚」(ExxonMobil)也分別捐款100萬元。

報導指出，國會十年前成立非營利組織「美國250」(America 250)，負責策畫獨立250周年慶祝活動，不料川普去年初透過一紙行政命令成立公私合辦的「自由250」取而代之，並積極為該組織募款，而且「自由250」利用分級獎勵措施吸引金主，凡捐款金額愈高，獲得品牌推廣機會以及參加川普私人活動的機會也愈高。

去年國會通過「大又美法」(One Big Beautiful Bill Act)編列1億5000元，補助「自由250」籌辦250周年國慶活動；本月初白宮又申請1000萬元，以填補國家公園管理局(National Park Service)在國家廣場(National Mall)舉辦獨立紀念日慶祝活動的經費。

值得注意的是，日本「軟銀集團」(SoftBank Group Corp.)今年5月捐款5000萬元，贊助川普總統圖書館基金會，是川普大型募款計畫中少數被公開且金額最高的企業單筆捐款。

精華 FAQ

  • 最新資料顯示，「自由250」除既有國會補助外，又從雪佛龍、聯合航空與RTX獲得合計900萬元贊助，其中雪佛龍單獨捐出500萬元，占比最高。

  • 雪佛龍今年5月捐500萬元，約為其同期其他政治捐款的5倍；聯合航空3月捐250萬元，RTX5月捐150萬元，兩者也都占同期政治捐款半數以上。

  • 報導指出，「自由250」利用捐款分級獎勵，讓高額金主獲得品牌推廣和接觸川普私人活動的機會；同時又取得國會與白宮相關經費，外界質疑公私利益交錯。

TikTok 川普 聯合航空

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