美國愈來愈像中俄？專家示警：川普商業交易助長貪腐

據美國線上（AOL）獨家報導，研究國際貪腐 問題的專家指出，川普 總統不斷擴張的海外商業利益，加上美國反賄賂執法政策的調整，模糊了公職與私人商業利益之間的界限，有可能助長全球貪腐。

報導指出，川普在其最新的年度個人財務報告中揭露其全球金融利益，詳細列出與多國間商業和投資相關的收入，總額高達數十億美元。分析人士在審查相關文件後指出，總統家族的商業版圖與享有政府特權之間的關係日益深厚，引發人們擔憂，美國正在放棄其長期以來作為全球反腐敗領導者的角色。

白宮方面則是堅稱不存在利益衝突，因為都是川普的兒子負責管理家族商業運作。

根據川普揭露的財務報告，他的控股公司去年從外國來源直接收受了至少1.25億元的款項，其中包括與英國、印度、印尼、愛爾蘭、阿曼、菲律賓、卡達、羅馬尼亞、沙烏地阿拉伯、韓國、土耳其 、越南和阿拉伯聯合大公國相關的業務。

例如去年一家與阿拉伯聯合大公國有關的投資公司收購了世界自由金融公司（World Liberty Financial）的大量股份，該公司是川普家族的加密貨幣投資事業。4個月後，川普政府就批准阿拉伯聯合大公國獲得先進的人工智慧晶片。

另一個例子是川普與哈薩克總統舉行會談，商討由一家美國礦業公司開採該國的鎢礦儲量。哈薩克擁有全球未開發儲量最大的鎢礦之一。不久之後，小唐納·川普（Donald Trump Jr.）和艾瑞克·川普（Eric Trump）就成為這家公司的股東。

此外，越南官員在與美國談判以避免高額關稅的同時，加快了對川普高爾夫球場項目的審批。與此同時，一家南韓公司為了避免輸美鋁品受到制裁，向川普控股公司的一個高爾夫球場計畫注資200萬元。

報導川普商業利益的記者利普頓（Eric Lipton）指出，美國自1977年頒布「反海外腐敗法」（Foreign Corrupt Practices Act）以來，一直被視為世界上反賄賂與貪腐的領袖。然而川普重返白宮後最重要的政策轉變之一，就是美國決定暫停執行反海外腐敗法。

蘇塞克斯大學（University of Sussex）專門研究跨國貪腐問題的教授大衛維-巴瑞特（Liz David-Barrett）表示，美國的做法愈來愈類似俄羅斯和中國等國採取的模式，在這些國家，商業關係往往優先於治理問題。