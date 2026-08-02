林肯紀念堂倒影池毀損 司法部撤銷對赫恩指控 川普痛批檢察官

司法部將倒影池破壞案撤案後，川普大發雷霆，堅稱倒影池是遭人破壞，而非施工不當。圖為民眾探頭察看倒影池整修工程。(美聯社)

司法部 基於事實證明林肯紀念堂倒影池的毀損，是翻修承包商偷工減料而非人為破壞，撤銷對前奧運 選手赫恩(David Hearn)的刑事指控，然而總統川普 堅稱倒影池是遭人為破壞，在社媒發文怒轟提交撤告文件的聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)。

綜合美聯社、路透等報導，川普1日在社媒發文強調，在翻修倒影池安鋪設新材料時，「或許承包商確實存在一些問題，但最主要的損壞絕對是暴徒(VANDALS)造成的！」

他又說，「我百分百不同意哥倫比亞特區聯邦檢察官皮洛對倒影池的看法」 。

川普隨後又轉發美國公園警察局(U.S. Park Police)一段近4分鐘舊保全視頻，可以看到有三人把手伸進池內，包括赫恩在內。他聲稱這段視頻顯示「有人用刀或美工刀切割材料，人人都看得到！」

然而，媒體此前及皮洛在提交法庭的文件中都說，視頻中的民眾僅是在水池旁，好奇伸手觸摸已經剝落浮在水面的塗層碎片。

司法部的處境極為尷尬且挫敗，先前是附和川普的說法，聲稱此次起訴是為了追究倒影池受破壞的責任，其後證實是包商為趕工而偷工減料，撤告後又遭川普猛烈指責，使得這場工程風波轉變為川普與旗下司法單位公開互唱反調的局面。

赫恩的法律團隊1日再次批評川普及皮洛，聲稱正考慮採取「法律行動」。團隊在聲明中表示，「川普對皮洛大為憤怒，在於她最終承認我們一直明確指出的事實，就是造成損害的罪魁禍首是川普的拙劣翻修工程，而不是赫恩。」

聲明又指，皮洛辯稱自己及其辦公室是被公園管理局主管單位內政部矇騙之說純屬無稽之談，因為「從提審一開始，我們就反覆證明，倒影池的失敗應歸咎本屆政府而非赫恩。」

皮洛7月31日向法庭提交的撤告文件裡，指責內政部在案件初期提供的資料「不夠全面」，導致她決定起訴赫恩。

哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室尚未對川普的指責作出回應。