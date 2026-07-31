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葛理漢胞妹角逐南卡聯邦參議員 川普背書沒用？黨內初選勝出渺茫

記者顏伶如／綜合報導
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川普總統支持葛理漢妹妹達琳(Darline Graham)遞補遺缺完成兄長剩餘任...
川普總統支持葛理漢妹妹達琳(Darline Graham)遞補遺缺完成兄長剩餘任期，也支持達琳參加共和黨初選。（歐新社）

原本正在角逐「五連霸」的共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)11日驟逝，南卡州長指派葛理漢妹妹達琳(Darline Graham)遞補兄長遺缺完成剩餘任期，川普總統表示支持並希望達琳參加共和黨初選，在11月期中選舉爭取接棒葛理漢席次。華盛頓郵報30日分析，川普為達琳背書在南卡州共和黨內引起反彈，儼然成為川普政治影響力的另一場考驗。

報導指出，南卡州保守派人士對於達琳成為葛理漢接班人的安排抱持疑慮，不只因為她缺乏政治經驗，還因為葛理漢在川普基本盤選民當中毀譽參半。

多名共和黨選舉操盤手指出，達琳雖然獲得川普背書，但在8月11日共和黨初選勝出的機會渺茫。

今年6月，川普保守派基本盤支持者在共和黨南卡州州長初選對川普背書候選人打回票。南卡州保守派倡議人士說，8月11日共和黨聯邦參議員初選很可能再次上演基本盤不接受川普背書人選的狀況。

南卡州杜爾切斯特郡(Dorchester County)共和黨部主委斯特法爾(CJ Westfall)說：「大家對於這件事會有獨立想法，我不認為川普還像過去那樣擁有至高無上的影響力。」

截至目前為止，共有12人登記參加8月11日參議員初選，包括聯邦眾議員諾曼(Ralph Norman、聯邦眾議員議員弗萊(Russell Fry)、前州長桑福德(Mark Sanford)等。由於選情激烈，一般預料將進入8月25日決選(runoff)。

多名共和黨選舉操盤手受訪時說，達琳面臨的三大問題在於：哥哥知名度雖高，她卻不曾擔任公職，缺乏知名度；葛理漢雖是鷹派但願意與民主黨合作，長期以來並不獲得「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營基層選民認同，今年他投注2000萬元選舉經費才擊退黨內右翼挑戰者；某些黨內人士對於川普純粹以家族考量而非實際從政資歷挑選聯邦參議員人選感到不滿。

共和黨金主南卡州倡議人士華爾道夫(Chad Walldorf)說，達琳多年來為南卡州身心障礙人士維護權益的努力令人尊敬，「不過這很難在短短一個月裡可以突然轉變成六年的參議員任期」。他指出：「這就是選民被迫接受的選擇。」

精華 FAQ

  • 她是葛理漢的妹妹，並由南卡州長指派遞補兄長遺缺完成剩餘任期；川普也公開支持她參加共和黨初選，爭取在11月期中選舉接棒席次。

  • 多名共和黨操盤手指出，她缺乏公職經驗與知名度，且葛理漢在MAGA基層評價不佳；再加上黨內已有多名強將參選，使她處於劣勢。

  • 報導認為，這不只是一次參選人支持問題，而是川普在南卡州保守派內影響力的測試；若基層仍不接受其背書，將顯示他的號召力正在下降。

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