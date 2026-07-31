2同黨議員堅持限制川普免查稅保護 川普擬暫撤布蘭奇司法部長提名

代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)。(美聯社)

司法部 和共和黨 參議員在談判數小時未果後，參院司法委員會取消了原定30日舉行的司法部長提名表決案。與此同時，川普 總統表示，他可能會暫時撤回代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)真除提名案，以避免對孔寧和提里斯等共和黨參議員的要求讓步。

美聯社報導，德州共和黨籍參議員孔寧(John Cornyn)和北卡羅來納州共和黨參議員提里斯(Thom Tillis)兩人都將於明年卸任，他們要求限制一項惠及川普總統及其家人的稅務審計豁免協議；該和解協議是川普控告國稅局洩露其稅務文件之後，由司法部與川普協商達成。孔寧和提里斯表示，除非獲得限制該協議的書面保證，否則不會支持任命布蘭奇。

布蘭奇是川普前私人律師。由於所有民主黨參議員都反對布蘭奇正式出任司法部長，參院只要有一名共和黨議員跑票，提名案就會胎死腹中。

川普在社媒發文強調布蘭奇是「明星」，「如果他們不採取正確做法，我不反對暫時撤回陶德(布蘭奇)的提名，等孔寧和提里斯卸任後，再重新提名。」

反對代理司法部長真除的德州共和黨籍聯邦參議員孔寧(John Cornyn)。(路透)

反對代理司法部長真除的北卡羅來納州共和黨聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)。(路透)

孔寧對此發文回應指出，「如果總統認為只有我和提里斯對他的稅務訴訟和解協議條款感到擔憂，那就大錯特錯。」孔寧向媒體表示，「我不知道他們是不是以為可以拖到我們撐不住、或者我們會讓步；但我向你保證，我們絕不屈服。」

提里斯形容川普有如「贏了一場戰役，輸掉整場戰爭」。他告訴媒體：「這對我來說毫無道理；這件事情總統並沒有贏。」

撤回布蘭奇提名案，對川普政府來說只是有點面子掛不住，但布蘭奇仍是代理司法部長，在管理司法部方面幾乎沒有實際影響。

在布蘭奇領導之下司法部與川普達成的和解協議，原本還包括司法部設置18億元「反武器化基金」，以賠償自認受司法不公對待的川普盟友。在兩黨議員強烈反彈下，布蘭奇最終撤銷該基金；但和解協議另一部分——賦予川普及其家人和川普集團「永久」稅務審計豁免權，仍然有效。