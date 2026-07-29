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媒體爆川普對幕僚發飆 傳內部沒共識、戰爭難收尾

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普29日在白宮橢圓辦公室。(美聯社)
美國總統川普29日在白宮橢圓辦公室。(美聯社)

以色列時報引述NBC報導，川普總統上周在一場會議中對幕僚大發雷霆，因不滿針對伊朗的軍事選項，且無法達成協議、結束衝突。

一名美國官員告訴NBC，儘管川普公開表現出對戰局進展感到滿意，但他與高層幕僚其實都不滿意當前僵局；幕僚之間也無法就下一步達成共識，他說：「經過這麼長時間，內部仍毫無共識。」

白宮發言人李維特駁斥此為錯誤消息，稱川普擁有一支他信任的優秀團隊，「團隊中每個人都知道，最終決策者是他」。

這名美國官員另表示，川普政府缺乏明確戰爭目標，未確定要阻止伊朗取得核武、確保荷莫茲海峽保持暢通，或摧毀伊朗飛彈與無人機計畫，導致規畫如何收尾變得困難。

這名官員還說，軍方一直在為重新發動大規模攻勢做準備，卻未獲得明確指示。他說：「我們已取得一連串戰術性勝利，但在缺乏明確政策指引，也沒有決定這場戰爭究竟要走向何方的情況下，我們正面臨戰略失敗。」

一名近期曾與川普交談的盟友則稱「川普震怒」，他說：「我想川普沒料到要伊朗人同意協議如此困難，且對戰爭持續多久、該採取何種行動才能走向終點，並沒有真正的策略。」他強調，川普原本無意讓戰事長期拖延。

五角大廈發言人帕內爾回應NBC的聲明表示，國防部「蓄勢待發，隨時準備在接獲通知後立即執行總統指示」，而防長赫塞斯、中央司令部司令古柏及參謀首長聯席會議主席凱恩，對涉及伊朗的海外行動，在任務、戰略及決心方面團結一致。

精華 FAQ

  • 報導稱，他對針對伊朗的軍事選項不滿，也無法接受衝突遲遲沒有協議收尾，因此在會議中情緒失控，對幕僚發飆。

  • 官員說，政府尚未清楚決定是要阻止伊朗取得核武、確保荷莫茲海峽暢通，或摧毀伊朗飛彈與無人機計畫，戰略方向因此混亂。

  • 白宮發言人否認消息屬實，稱川普信任團隊且他是最終決策者；五角大廈則表示國防部已蓄勢待發，軍方高層在任務與決心上保持一致。

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