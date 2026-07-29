追悼葛理漢 川普致詞讚：真正美國傳奇

川普總統28日在華府國家大教堂舉行的南卡羅來納州已故聯邦參議員葛理漢的追思會上致悼詞說，葛理漢是「參院的巨人，真正美國傳奇，卻過早離開了我們」。(歐新社)

南卡羅來納州已故聯邦參議員葛理漢 (Lindsey Graham)的追思會，28日在華府舉行，包括烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)、以色列總理內唐亞胡 (Benjamin Netanyahu)在內的多國元首參加。川普 總統在致悼詞時說，葛理漢是「參院的巨人，真正美國傳奇人物，卻過早離開了我們」。

南卡羅來納州已故聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)的追思會，28日在華府舉行，包括烏克蘭總統澤倫斯基(右)、以色列總理內唐亞胡(左)在內的多國元首參加。(美聯社)

當天早上，覆蓋着美國國旗的葛理漢靈柩送抵國會大廈接受致敬。葛理漢作為共和黨人在國會任職逾30年，被同僚讚譽為不知疲倦的政治斡旋者，常常通過交談、笑聲和不斷催促，推動同僚採取行動。

在華盛頓國家大教堂，川普總統與包括外國領導人在內的賓客以及副總統范斯和國會參、眾兩院成員等出席了追思儀式。

川普在致悼詞時形容昔日的總統競選對手、後來成為盟友的葛理漢，是「第一個能把你逗笑的人，也是你最不願意與之爭鬥的人之一」。他也講述自己曾在競選活動中公開葛理漢手機號碼的往事，並在大教堂內再次唸出這串號碼。不過他也說，葛理漢還是笑到了最後，因爲「接下來的10年裡，林賽一直沒有停止給我打電話」。

在華府舉行的追思儀式結束後，葛理漢的遺體將於29日在他的家鄉南卡羅來納州安葬。白宮表示，美國空軍查爾斯頓聯合基地(Joint Base Charleston)將以葛理漢的名字重新命名，以紀念這位卓越的聯邦參議員。這裡駐紥着美軍大部分C-17戰略運輸機機隊。

美國軍方表示，葛理漢生前對軍事和民用航空項目的長期支持，直接助力查爾斯頓地區轉型爲美國最重要的航空航天與國防工業中心之一。

南卡羅來納州已故聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)的追思會，28日在華府舉行。圖為在國家大教堂內，當葛理漢的靈柩經過時，川普總統(右三)、范斯副總統(右二)肅立一旁。(路透)

葛理漢於7月11日晚在其位於華府的住所驟然去世，終年71歲。初步調查顯示，他的死因可能是主動脈撕裂。葛理漢生前沒有結婚，也無子女。由他撫養成人的妹妹達琳．葛理漢(Darline Graham)此前已被南卡州州長任命爲臨時替代人選，完成葛理漢直至明年1月初的任期。