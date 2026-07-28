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趕期中選舉生效…川普要求最高法院 維持限制郵寄選票

編譯盧炯燊／綜合報導
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川普政府向最高法院上訴，要求准予限制禁止郵寄選票。（美聯社）
川普政府向最高法院上訴，要求准予限制禁止郵寄選票。（美聯社）

川普總統限制通訊投票的行政命令在第一巡迴上訴法院遭挫敗後，司法部27日向最高法院提出緊急請求，要求維持該行政命令。

美聯社報導，川普一直指責通訊投票存在欺詐，今年3月簽署行政命令予以限制。但加州等23個民主黨州聯同華盛頓特區入稟麻州聯邦地方法院獲頒禁令，川普政府向波士頓第一巡迴上訴法院要求撤銷禁令，但25日也遭駁回，司法部27日向最高法院提出緊急上訴。

專責代表聯邦政府在最高法院打官司的司法部訟務次長(Solicitor General)沙爾(D. John Sauer)在訴狀指出，各機構仍在商討如何執行川普的行政命令，但聯邦地院卻先行作出裁定及發出禁令，認為不管什麼行動都必然是非法的，這根本站不住腳。

他又說，行政命令提供的是「一般性政策指導」，並未直接規定各州如何進行選舉。

沙爾要求最高法院迅速採取行動，因為任何新政策都必須在8月到位，才能在11月的期中選舉生效。 

最高法院現已要求反對行政命令的23個州，必須在8月3日前提交答辯狀。

負責領頭此案的加州檢察長邦塔(Rob Bonta)，暫未回應川普政府上訴至最高法院的舉動；另一原告人紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)也拒絕置評。

美國郵政總局( US Postal Service)則以訴訟正在展開為由，拒絕討論是否執行川普行政命令或相關規定。

由於距離11月期中選舉不足100天，最高法院的裁決將直接決定全美近半數州的通訊投票規則。

反對川普行政命令的23個州指出，憲法賦予各州及國會制定選舉規則的權力，而非總統。

川普的行政命令要求公民暨移民服務局(USCIS) 及社會安全局(SSA) 聯合建立一份聯邦合格選民名單，郵政總局只能向名單上的選民郵寄選票，選票必須使用帶有條碼(barcode)的安全信封以便追蹤，不遵守規定的州和地方政府會被扣留聯邦撥款。

精華 FAQ

  • 司法部希望最高法院先行維持川普限制通訊投票的行政命令，避免下級法院的禁令繼續生效，並趕在8月前確立新規，讓相關措施能在11月期中選舉前實施。

  • 這些州主張，憲法賦予州政府與國會制定選舉規則的權力，總統無權單方面限制郵寄投票；因此他們在麻州聯邦地院取得禁令，並在上訴階段守住勝利。

  • 命令要求USCIS與SSA建立聯邦合格選民名單，郵政總局只向名單上的選民寄發選票，並使用帶條碼的安全信封追蹤；不配合的州與地方政府還可能被扣留聯邦撥款。

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