期中選舉倒數100天 民主黨民調領先 共和黨在選區重劃有優勢

距離11月期中選舉只有100天，兩黨開始衝刺，爭取國會控制權。(美聯社)

距離11月期中選舉投票日僅剩100天，國會控制權之爭陷入白熱化。雖然民主黨 在全國民調 中保持領先，但共和黨 憑藉選區重劃(Redistricting)取得優勢與參院的鄉村選區偏向(rural bias)，使得最終勝負仍具高度不確定性。

目前共和黨在國會參眾兩院僅維持微弱多數。據愛默生(Emerson)23日發布的政黨傾向民調(generic ballot)，民主黨以53%比42%領先共和黨11個百分點，川普總統支持率為39%。

華盛頓郵報(Washington Post)與益普索(Ipsos)聯合民調「如果今天舉行眾院選舉」，民主黨僅以3個百分點小幅領先共和黨，支持率為48%對45%。

川普在共和黨初選的影響力仍然強大，他支持的國會候選人贏得亞利桑納等州所有初選，擊敗德州共和黨參議員孔寧(John Cornyn)、路州參議員卡西迪(Bill Cassidy)及肯塔基州眾議員馬西(Thomas Massie)等現任議員。

不過，伊朗戰爭帶來的經濟壓力仍是執政共和黨的一大負擔。眾院議長強生(Mike Johnson)已公開呼籲結束軍事行動，外交關係委員會(Council on Foreign Relations)學者詹姆斯．林賽(James Lindsay)警告，戰事若持續，將加大共和黨候選人的政治壓力。

在選區劃分方面，阿拉巴馬州、佛羅里達州等8州通過新的國會選區地圖，預計可為共和黨多爭取5至10個眾院席次，僅猶他州與加州的新地圖有利於民主黨。無黨派選舉分析機構「庫克政治報告」(The Cook Political Report)指出，目前有18個選區陷入拉鋸，其中14個現由共和黨掌控。紐約時報(New York Times)首席政治分析師柯恩(Nate Cohn)估計，民主黨須贏得全國普選約3.1個百分點，才能勉強翻轉眾院。

目前參院共和黨以53席壓制民主黨45席與2席無黨籍。兩黨正全力攻防關鍵州，包含北卡羅來納州前州長庫珀(Roy Cooper)民調領先、密西根州民主黨初選由史蒂文斯(Haley Stevens)占優，以及阿拉斯加州與喬治亞州等地的激烈對決。