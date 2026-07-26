白宮vs.史密森尼博物館 爭奪美國歷史話語權

共和黨國會議員就史密森尼國家歷史博物館展出的具爭議性內容，質問館長哈蒂格。(路透)

自從白宮 於7月4日發布措辭嚴厲的「拯救美國故事」報告(Saving America’s Story)，指控史密森尼美國國家歷史博物館(Smithsonian's National Museum of American History)之後，爭奪美國歷史話語權的鬥爭，迅速蔓延至國會。

華盛頓郵報 報導，眾院 監督與政府改革小組委員會和眾院行政委員會21日及22日分別舉行聽證會，共和黨人在質詢中，支持川普總統整頓史密森尼學會(the Smithsonian)旗下眾博物館，痛批史密森尼領導層是意識形態狂熱分子，意圖將歷史武器化。民主黨人則群起反擊，捍衛史密森尼學會是美國最值得信賴機構之一，聽證會是對學術獨立的專制攻擊。

自2019年起擔任國家歷史博物館館長的歷史學者哈蒂格(Anthea Hartig)出席聽證，她強調立場中立，重申博物館無黨無派、致力代表所有美國人。

史密森尼國家歷史博物館館長哈蒂格上周在國會出席聽證會。(路透)

共和黨人質詢大多集中在變裝、性別和性取向方面；與川普政府過去攻擊甘迺迪中心(Kennedy Center)和史密森尼學會的論點一致。

監督與政府改革小組委員會主席、共和黨籍議員伯切特(Tim Burchett)展示了一些圖片，指它們來自正在展出的「娛樂國度」(Entertainment Nation)展覽，詢問是否適合兒童觀看。他說：「你們那裡有捆綁圖片，有露骨性暗示內容，還有跨性別者圖片。」

共和黨籍眾議員梅絲(Nancy Mace)指責博物館試圖展現「同性戀戀童癖、灌輸思想、誘騙兒童」形象，還說：「你們把美國歷史博物館性欲化了。」

保守派智庫傳統基金會資深研究員岡薩雷斯(Mike Gonzalez)受邀作證，他指責史密森尼領導層奉行「馬克思主義和葛蘭西主義(Gramscian)」哲學，以為文化可用來實施社會控制；他敦促國會與董事會(Board of Regents)合作「徹底整頓史密森學會，解除所有領導層職務。」

民主黨人的反駁主要集中在川普政府試圖凸顯美國歷史的某些部分，卻抹殺其他部分。維吉尼亞州民主黨眾議員沃金肖(James Walkinshaw)列舉去年國防部官網刪除了歷史人物，「他們抹去了傑基·羅賓遜(Jackie Robinson，美國職棒大聯盟(MLB)現代史上首位非裔球員)，抹去了塔斯克基飛行員(Tuskegee Airmen，二戰時期非裔軍事飛行員群體），現在他們又想用他們那塊橙色大橡皮擦，抹去一個讓人引以為傲的美國機構。」

史密森尼國家動物園在華府也受遊客觀迎。(路透)