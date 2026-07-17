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白宮提詞器操作員下注川普演說賺10萬 遭停職停薪調查

記者胡玉立／綜合報導
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白宮提詞器操作員對川普演說下注，賺了超過10萬元，遭停職調查。圖為川普演講時的現...
白宮提詞器操作員對川普演說下注，賺了超過10萬元，遭停職調查。圖為川普演講時的現場提詞器。(路透)

美國廣播公司(ABC)報導，知情人士透露，商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission，CFTC)調查人員發現，自2016年以來一直負責操作川普總統提詞器的總統技術助理佩雷斯(Gabriel Perez)，曾在三個月內於Kalshi預測市場平台押注十幾次川普演講內容，獲利超過10萬元。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，川普認為此事「令人不齒」，決定將佩雷斯停職停薪。

知情人士指出，佩雷斯最近幾個月接受CFTC調查訊問，已承認部分內線交易。CFTC曾為此通知曼哈頓聯邦檢察官，但檢方拒絕展開刑事調查。目前CFTC監管人員願與佩雷斯和解，正在談判和解條款；佩雷斯將被要求歸還獲利並停止進行類似交易。

佩雷斯在Kalshi預測市場獲利的大部分資金被標記為可疑交易後，帳戶已被凍結。Kalshi預測市場用戶可以針對特定字詞、短語或主題是否會在公開演講中出現，進行投注。

Kalshi平台表示，公司為打擊內線交易，正推出新的安全措施，此案便是由該平台舉報。Kalshi執法主管德諾(Bobby DeNault)指出，「監控團隊迅速發現這些交易並移交CFTC；現在正與監管機構合作。」白宮發言人英格爾(Davis Ingle)表示，「白宮有嚴格道德準則，要求所有工作人員和官員遵守。」

CFTC調查發現，佩雷斯曾在三個月內對川普的十幾場演講內容下注，其中包括去年12月黃金時段演說、今年1月瑞士達沃斯(Davos)世界經濟論壇(World Economic Forum)演講、2月國情咨文、以及3月的榮譽勳章(Medal of Honor)頒獎典禮講話。3月下旬，白宮也曾發布內部備忘錄，警告工作人員不得利用非公開資訊在預測市場下注。

川普經常偏離事先準備好的演講稿內容。消息人士指出，佩雷斯通常是最後審閱幾乎所有川普預定講稿的人，他也經常根據川普本人在最後一刻提出的修改指示，調整講稿內容。佩雷斯因為曾在2021年1月6日國會大廈襲擊事件前，調整川普擬發表的講話內容，受到國會及聯邦調查人員嚴格審查。

白宮提詞器操作員對川普演說下注，賺了超過10萬元，遭停職調查。圖為川普演講時的現...
白宮提詞器操作員對川普演說下注，賺了超過10萬元，遭停職調查。圖為川普演講時的現場提詞器。(路透)

精華 FAQ

  • 他是在Kalshi預測市場平台下注，內容多與川普演說中是否會出現特定字詞、短語或主題有關，並在短時間內多次交易獲利。

  • 白宮認為此事令人不齒，已將佩雷斯停職停薪；CFTC則持續調查並與他談判和解，要求歸還獲利並停止類似交易。

  • Kalshi表示其監控團隊發現可疑交易後立即移交CFTC，並凍結帳戶；此外，白宮也曾發布內部備忘錄提醒勿用非公開資訊下注。

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