三度遭驅逐非法移民 闖停車號誌撞死六歲女童事件 衝擊國會選情

曾經三度遭到驅逐出境的一名墨西哥男子上周在北卡羅來納州萬斯伯勒(Vanceboro)附近闖越停車號誌(Stop sign)結果撞死一名六歲女童，事件發生後衝擊當地選區聯邦眾議員的國會選情。北卡州第一國會選區的貧窮率長期以來都是全國最窮困選區之一，以往是投票傾向民主黨 的搖擺選區，如今輕微傾向共和黨 ，現任第一選區民主黨聯邦眾議員戴維斯(Don Davis)在這起車禍事件後，遭到共和黨候選人蘿瑞‧巴克豪特(Laurie Buckhout)強烈批判。

福斯新聞網報導，墨西哥男子科羅納(Jaime Santiago Corona)上周在萬斯伯勒西邊大約1哩開車時違法闖越停車號誌，撞死六歲女童凱莉·托勒(Calli Toler)，女童母親與姊姊送醫之後雙雙保住性命。

科羅納有酒駕前科，事發當時駕照已遭吊銷。根據國土安全部資料，科羅納曾於2019年、2023年、2024年遭到驅逐出境，肇事當時第四度面臨驅逐。國土安全部發言人畢斯(Lauren Bis)說，科羅納有遭到酒駕起訴等前科。

科羅納目前被押在皮特郡(Pitt County)，當地機關表示將配合聯邦移民和海關執法局(ICE)行動。

北卡州第一國會選區雖然距離美墨邊境2000多哩，當地政治通常以經濟為核心議題，但這起死亡車禍卻讓非法移民 成為焦點話題，戴維斯連任選舉面臨考驗。

曾參與伊拉克戰爭的退役營長巴克豪特，2024年代表共和黨角逐國會第一選區結果輸給戴維斯，今年捲土重來兩人再次對決。

巴克豪特對福斯數位新聞(Fox News Digital)表示，非法移民危機在北卡州一直衝擊家園，有芬太尼毒販被捕，也有恐怖份子被捕。她說，這些問題持續出現是因為拜登政府執政以及戴維斯監督之下允許大量非法移民入境，包括遭到非法移民開車撞死的女童。

她說，支持旨在拘留遭控偷竊與暴力犯罪無證移民的「萊利法」(Laken Riley Act)，聯邦移民法規應該加強，以確保北卡州擁有安全社區。

戴維斯競選團隊發言人指出，戴維斯為選民爭取資源的卓越政績「不言自明」，也將繼續為北卡州東部居民奮鬥，為選民發聲。