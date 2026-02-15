我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

國安部又停擺 核心任務運作不變 機場安檢員無薪上班

記者顏伶如／綜合報導
國土安全部預算遭到國會擱置，被迫停擺，但若干重要工作不准停止，包括機場安檢。圖為旅客在底特律機場等候安全運輸局人員檢查，確保飛行安全。(美聯社)
國土安全部預算遭到國會擱置，被迫停擺，但若干重要工作不准停止，包括機場安檢。圖為旅客在底特律機場等候安全運輸局人員檢查，確保飛行安全。(美聯社)

效期兩周的臨時開支(stopgap)撥款經費到期，國土安全部14日零時1分起因為預算沒有到位而停擺，倘若經費問題繼續拖延，航空旅客行程、移民執法、災難援助等部務恐將受到影響。國土安全部官員表示，核心任務將維持運作，不過許多員工是在無薪可領的情況下上班，承受帳單待繳的財務壓力。

上次聯邦政府預算用罄的關門危機期間，運輸安全管理局(TSA)辭職人數激增，去天秋天創下紀錄的聯邦政府停擺43天期間，休士頓機場因為人力短缺而出現嚴重延誤。

國土安全部預算僵局問題來自於明尼蘇達州上個月連續發生兩名美國公民遭聯邦幹員開槍射殺後，兩黨對聯邦移民執法新規意見分歧。民主黨眾議員要求聯邦人員值勤時摘下面罩、必須有法官核發的搜查令才能進入民宅逮捕，但共和黨拒絕接受。

川普政府的遣返行動並不會受到國土安全部停擺影響。移民和海關執法局(ICE)代理局長里昂斯(Todd Lyons)日前表示，去年通過的「大又美法」為ICE批准750億資金，移民執法基本上不受影響，只有薪資發放、人員任用等人事問題會受到停擺衝擊。

國會議員12日已經離開華府，展開為期一周的休會。參眾兩院恢復開會的日期是2月23日。參院共和黨團推動的國土安全部年度預算提案，12日在參院表決時有52票同意，47票反對，沒能達到60票過關門檻。民主黨方面只有費特曼(John Fetterman)投贊成票。

TSA代理局長麥克尼爾(Ha Nguyen McNeill)日前表示，6萬名TSA員工當中大約95%被要求在這波停擺期間無薪上班。

聯邦緊急事故管理總署(FEMA)員工也將無薪上班，FEMA高層主管表示，救災基金足以應付目前及預期發生的緊急事件。海岸防衛隊(Coast Guard)制服人員同樣也須無薪上班，待停擺風波結束才拿得到薪水。

國家廣播公司(NBC)報導，國土安全部停擺之後，白宮與民主黨國會領袖持續磋商，為達成協議帶來某些希望，但目前無法確定白宮願意接受哪些民主黨提出的條件。

全球旅遊管理公司Altour風險長羅斯(John Rose)說，旅客對於上次停擺記憶猶新，這次機場TSA安檢可能更快出現壓力。

世報陪您半世紀

國土安全部 民主黨 移民

上一則

川普政府構想北約3.0 要歐洲防務自主

下一則

慕尼黑會議演說 魯比歐放軟：美國是歐洲的孩子

延伸閱讀

國土安全部進入局部停擺 機場安檢首當其衝

國土安全部進入局部停擺 機場安檢首當其衝
撤出明州暫休兵 國安部無大規模掃蕩計畫

撤出明州暫休兵 國安部無大規模掃蕩計畫
聯邦資金解凍延至下周 門戶隧道工程停擺千人被裁

聯邦資金解凍延至下周 門戶隧道工程停擺千人被裁
諾姆傳與首席顧問婚外情 亂了國安部 川普也「不舒服」

諾姆傳與首席顧問婚外情 亂了國安部 川普也「不舒服」

熱門新聞

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
因預算卡關，國土安全部周六起將停擺，影響移民執法及機場安檢。圖為旅客排隊等候機場安檢。(路透)

國土安全部停擺 ICE可持續運作、TSA安檢員無法領薪資

2026-02-13 01:23
川普總統11日在白宮東廳出席燃煤發電相關活動並致詞。(美聯社)

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

2026-02-11 20:41

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了