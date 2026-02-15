國安部又停擺 核心任務運作不變 機場安檢員無薪上班

國土安全部預算遭到國會擱置，被迫停擺，但若干重要工作不准停止，包括機場安檢。圖為旅客在底特律機場等候安全運輸局人員檢查，確保飛行安全。(美聯社)

效期兩周的臨時開支(stopgap)撥款經費到期，國土安全部 14日零時1分起因為預算沒有到位而停擺，倘若經費問題繼續拖延，航空旅客行程、移民 執法、災難援助等部務恐將受到影響。國土安全部官員表示，核心任務將維持運作，不過許多員工是在無薪可領的情況下上班，承受帳單待繳的財務壓力。

上次聯邦政府預算用罄的關門危機期間，運輸安全管理局(TSA)辭職人數激增，去天秋天創下紀錄的聯邦政府停擺43天期間，休士頓機場因為人力短缺而出現嚴重延誤。

國土安全部預算僵局問題來自於明尼蘇達州上個月連續發生兩名美國公民遭聯邦幹員開槍射殺後，兩黨對聯邦移民執法新規意見分歧。民主黨 眾議員要求聯邦人員值勤時摘下面罩、必須有法官核發的搜查令才能進入民宅逮捕，但共和黨拒絕接受。

川普政府的遣返行動並不會受到國土安全部停擺影響。移民和海關執法局(ICE)代理局長里昂斯(Todd Lyons)日前表示，去年通過的「大又美法」為ICE批准750億資金，移民執法基本上不受影響，只有薪資發放、人員任用等人事問題會受到停擺衝擊。

國會議員12日已經離開華府，展開為期一周的休會。參眾兩院恢復開會的日期是2月23日。參院共和黨團推動的國土安全部年度預算提案，12日在參院表決時有52票同意，47票反對，沒能達到60票過關門檻。民主黨方面只有費特曼(John Fetterman)投贊成票。

TSA代理局長麥克尼爾(Ha Nguyen McNeill)日前表示，6萬名TSA員工當中大約95%被要求在這波停擺期間無薪上班。

聯邦緊急事故管理總署(FEMA)員工也將無薪上班，FEMA高層主管表示，救災基金足以應付目前及預期發生的緊急事件。海岸防衛隊(Coast Guard)制服人員同樣也須無薪上班，待停擺風波結束才拿得到薪水。

國家廣播公司(NBC)報導，國土安全部停擺之後，白宮與民主黨國會領袖持續磋商，為達成協議帶來某些希望，但目前無法確定白宮願意接受哪些民主黨提出的條件。

全球旅遊管理公司Altour風險長羅斯(John Rose)說，旅客對於上次停擺記憶猶新，這次機場TSA安檢可能更快出現壓力。