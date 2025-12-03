紐時：赫塞斯行事不留餘地 對川普而言愈來愈成為負擔

川普總統(右)與國防部長赫塞斯(左)。(歐新社)

「紐約時報」1日分析，美軍在委內瑞拉 外海擊沉船隻導致數十人死亡，事發之後面臨調查壓力漸增，國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)不留餘地的行事風格，如今對川普 總統而言愈來愈成為負擔。

從今年初的聯邦參院任命聽證會開始，赫塞斯就是川普政治上頭疼的問題，人事案表決時靠副總統范斯投下關鍵一票才終於通過。後來赫塞斯發生在加密通訊軟體Signal群組洩漏機密的事件，消息曝光後他責怪媒體，並禁止某些媒體進入五角大廈新聞室，還要求簽署保密協議，結果連自己老東家福斯新聞網都沒簽。

報導指出，最近幾天傳出赫塞斯口頭下令美軍攻擊船隻，防長職務政治代價風險升高，就連共和黨支持者都要求解釋。赫塞斯或軍方高層指揮官是否觸犯戰爭罪引起議論紛紛，川普11月30日晚間對媒體談話時則透露與赫塞斯切割的態度。

然而，川普在空軍一號回答媒體詢問赫塞斯是否逾越法律界線之際，赫塞斯30日則在社群媒體貼出系列童書烏龜角色「法蘭克林」(Franklin)在直升機上拿火箭炮攻擊載貨小船的貼圖，並寫上：「這是給你的聖誕節願望清單。」

赫塞斯的搞笑貼圖在網路上引來罵聲不斷，保守派社群媒體用戶也加入譴責。一名網友留言回應說，文明民族尊重上帝賜予的生命，不會輕易看待人命，「那張迷因圖根本沒有基督教精神，那是嗜血」。

赫塞斯的國防部長烏紗帽本來就不穩固，之前任命案在參院面臨共和黨票數不足的窘境時，川普曾對身邊人說考慮改由佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)出任防長。最後表決時，有三名共和黨參議員與民主黨47名參議員一起投下反對票。

報導指出，川普國安團隊其他成員如今對赫塞斯並不支持，赫塞斯動輒強調要恢復「殺傷力」(lethality)、喜歡跟軍人一起做伏地挺身，都引起國安官員側目。消息人士說，委內瑞拉只有12萬5000名軍隊，空中與海上作戰能力薄弱，赫塞斯花長時間大量討論委內瑞拉，但對美國如何對抗中國卻很少提及，而中國則是五角大廈在任務聲明中唯一列為足以匹敵美國軍事、技術、經濟實力的國家。