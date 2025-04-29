川普下猛藥趕人 凌駕法律不管道德

總統川普 回朝百日，其間不僅延續了他在首個任期內的大力打擊非法移民 措施，而且更加大力度採取逮捕、拘押、遣返 等行動，甚至凌駕於法律與道德之上。

川普的移民政策，對核心「川粉」來說自然感到高興，但在全國則引發不少大大小小的抗議，以至反對者提出訴訟。由於他的驅逐非法移民還是在「進行式」，目前無法知道這一切，在政治上、法律上以及道德上將如何收科。但美國新聞與世界報導 (U.S. News & World Report)指出，從其獨特的行為模式有4個方面可以從中考量。

首先是從不承認錯誤。

整個打擊、驅逐非法移行動都是寧枉毋縱，即使具有合法身份，甚至持有「綠卡」者也給逮捕。當中最新及受到關注的是遭錯誤遣返到薩爾瓦多重刑監獄的29歲男子賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)。

儘管最高法院裁定川普政府必須協助把他接返美國，聯邦司法部長邦迪(Pam Bondi)雖也承認是「文書工作失誤」引致，但迄今拒絕解決這個問題。

其次是與薩爾瓦多的協議。

從加賈西亞事件裡，顯然是根據一項協議將他遣送到薩爾瓦多，但外界對該協議幾乎一無所知，川普政府也從沒有公開。

唯一可知的是美國支付至少600萬元，以監禁川普政府認為是幫派成員的300人，但錢從何而來？國會似乎沒有為該特定項目的撥款。

第三是川普要抵抗最高法院到何時。

儘管最高院裁定川普政府必須「協助」將賈西亞接回美國，但政府不但沒採取行動，包括「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)及司法部長邦迪都口徑一致，指賈西亞是幫派成員，不應在美國出現。邦迪甚至說，儘管政府在驅逐賈西亞之前沒有做好額外的文書工作，然而他「不會回到我們國家」。

這都說明，川普整個政府都視法律如無物。

第四是川普會否針對美國公民。

他曾毫不掩飾的表明有將歸化公民送到薩爾瓦多的興趣，儘簵他強調指的是暴力罪犯，然而這樣合法嗎？

另方面，川普又在考慮是否要援引1807年的「叛亂法案」(Insurrection Act )，藉此擴大現役軍人執行針對非法移民的作用。該法律允許總統使用接受過作戰訓練的現役部隊或聯邦國民警衛隊來鎮壓「叛亂」，一旦歸化公民被指是「叛亂分子」，即可依法拘禁乃至遣返，顯然川普運用他的三軍統帥指揮權來為他的移民政策服務。

川普在移民議題上到底決意採取多強硬立場？相信很快就會知道。