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老虎伍茲認愛 熱戀川普前媳婦 曬親暱照喊「空氣充滿愛」

編譯李芊芊、盧思綸／綜合報導
美國高球名將老虎伍茲23日證實和川普總統前媳婦凡妮莎．川普熱戀。(取自X平台@TigerWoods)
美國高球名將老虎伍茲23日證實和川普總統前媳婦凡妮莎．川普熱戀。(取自X平台@TigerWoods)

據今日美國報(USA Today)報導，川普前兒媳凡妮莎‧川普(Vanessa Trump)與傳奇高爾夫球手老虎伍茲(Tiger Woods)近期在社群媒體上「官宣」了他們的戀情。

伍茲24日在X分享兩張和凡妮莎的合照，其中一張兩人都戴著墨鏡在躺椅上休息，凡妮莎兩手摟著伍茲脖子，伍茲則一臉愜意望向天空。貼文寫下：「空氣中瀰漫愛意，生活有妳陪伴更美好！我們期待一起邁向未來的旅程。」貼文洋溢粉紅泡泡吸引萬人按愛心，不過同時，他喊話希望多給兩人隱私空間。

凡妮莎的新戀情也得到了前小姨子伊凡卡(Ivanka Trump)的支持，她在伍茲的貼文下留言：「為你們兩個感到高興！」並配上兩個愛心表情符號。

凡妮莎‧川普是誰？

凡妮莎本名Vanessa Kay Pergolizzi，是川普總統長子「小川普」(Donald Trump, Jr.)的前妻，兩人有一段12年婚姻，於2018年離婚，共育有五個孩子。其中17歲的女兒凱伊(Kai Trump)也是頂尖高爾夫球手，和伍茲的孩子山姆(Sam)和查理(Charlie)就讀同一所學校，預計2026年將為邁阿密大學(University of Miami)高爾夫球隊效力。

紐約時報2006年報導，凡妮莎在紐約曼哈頓上東區長大，年紀輕輕就成為了一名模特兒，她在一次派對上認識了小川普。「我正在參加時裝秀，」凡妮莎對紐約時報說起2003年與小川普的相遇：「川普帶著他的兒子向我走來，對我說：『 嗨，我是川普。我想把你介紹給我的兒子小川普。』」

兩人最終於2005年11月在川普的海湖莊園(Mar-a-Lago)結婚，婚姻維持到2018年。

儘管已經離婚，凡妮莎仍多次被拍到與川普家族成員在一起，還出席了川普1月份的總統就職典禮。根據凱伊的高爾夫球招募簡介，凡妮莎已經搬離紐約曼哈頓，現在和孩子們住在佛羅里達州。

小川普現在和誰約會？

小川普在今年2月也和社交名媛安德森(Bettina Anderson)公開了戀情，發布兩人在NFL超級盃(Super Bowl)上的合照。事實上，早在2024年12月，兩人就曾被拍到牽手和接吻的照片，並從那時起一起出席多個活動，包括川普的就職典禮。

小川普在離婚後戀情不斷，先前還曾與美國電視名人兼檢察官季伏爾(Kimberly Guilfoyle)相戀，兩人於2020年訂婚，2022年公開婚訊，卻在2024年悄悄分手。

川普前兒媳凡妮莎‧川普最近公開她與高爾夫名將老虎伍茲的戀情。(路透)
川普前兒媳凡妮莎‧川普最近公開她與高爾夫名將老虎伍茲的戀情。(路透)

小川普 紐約時報 曼哈頓

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