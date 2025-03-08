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傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了

編譯盧思綸／即時報導
川普（最右）2月26日舉行第二任首次內閣會議，政府效率部負責人馬斯克（最左）也出席，國務卿魯比歐坐在川普右手邊。（美聯社）
川普（最右）2月26日舉行第二任首次內閣會議，政府效率部負責人馬斯克（最左）也出席，國務卿魯比歐坐在川普右手邊。（美聯社）

紐約時報7日報導稱川普身邊兩大將，國務卿魯比歐與政府效率部（DOGE）負責人馬斯克在內閣會議爆發衝突。川普8日在自創社群發文闢謠，澄清「兩人關係很好」。

有線電視新聞網（CNN）8日報導，川普在自創平台真實社群發文：「伊隆和馬可關係非常好。除此之外的任何說法都是假新聞！」這則貼文全文用大寫字母，最後還附上川普全名縮寫，足見闢謠力度。伊隆和馬可是馬斯克及魯比歐的名字。

CNN指出，先前多名知情人士透露，馬斯克大力削減聯邦政府人力，已經引發部分閣員和議員不滿。

紐時7日披露，在6日的內閣會議上，馬斯克不停指責魯比歐未有效縮減政府人力，還酸他唯一一個開除的可能是DOGE員工；魯比歐則反嗆他說謊，並質疑馬斯克透過優離方案讓超過1500名國務院員工捲舖蓋已經是裁員。

報導描述，過程中川普靠在椅背上，雙手抱胸不為所動，「彷彿在看一場網球比賽」。直到兩人爭執一段時間後，川普終於介入緩頰。

隔日，川普則在橢圓辦公室駁斥雙馬不合傳聞，稱兩人相處融洽，都表現非常出色，「沒有衝突」。

不過，川普6日在內閣會議上向高層官員強調：「各部門由你們負責，而非馬斯克。」外界解讀這是川普首度限制馬斯克權限的舉措。

川普 馬斯克 魯比歐

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